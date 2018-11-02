В Башкирии депутаты потребовали расторгнуть контракт с главой Нуримановского района

Инициативная группа депутатов районного совета Нуримановского района Башкирии 31 октября обратилась к главе районного Совета Илшату Ахтямову с требованием рассмотреть на ближайшем заседании Совета вопрос о расторжении контракта с главой районной администрации Азаматом Нусратуллиным. В качестве причины своих требований авторы обращения указали нарушение им условий контракта в части решения вопросов местного значения и утрату им доверия депутатов районного Совета.

Как стало известно Медиакорсети, письмо с таким требованием подписали пять депутатов. Они попросили председателя Совета запросить результаты проверки Контрольно-счетной палаты, завершившейся в районе полтора месяца назад. Предметом проверки было использование финансовых средств руководством района.

Депутаты считают, что руководство района не обеспечило достаточный контроль за расходованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ. Проверка выявила неэффективное использование, как минимум, 160 млн бюджетных рублей. Показатели социально-экономического развития района снижаются. Из рук вон плохо, по мнению депутатов, муниципальные власти распоряжаются землей. По их словам, депутаты неоднократно обращались с запросами и обращениями, однако главой администрации района предпринимались попытки сокрытия этих фактов от депутатского контроля.

- Мы ждем, когда будет назначено заседание районного Совета депутатов. Если на нем не будет рассмотрено наше обращение, то будем обращаться с жалобой в правоохранительные органы. Пока дата заседания Совета не назначена, - сообщил Медиакорсети один из авторов обращения Алексей Жеребцов.