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Помпео обозначил сроки введения санкций против лиц убивших Джамаля Хашогги
Сегодня, 15:40Политика
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По словам госсекретаря США Майка Помпео, Белому дому нужно несколько недель для сбора доказательной базы против граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.
Когда все улики будут собраны Вашингтон введет против виновных санкции. Об этом пишет RNS.
Джамаль Хашогги родился в Саудовской Аравии. Год назад он переехал на постоянное место жительство в США. Журналист работал в газете The Washington Post. Второго октября текущего года Хашогги пришел для оформления документов, в расположенное в Стамбуле генконсульство Саудовской Аравии. Зайдя в здание мужчина пропал.
Позже выяснилось, что журналиста убили прямо в дипломатической миссии. Власти Саудовской Аравии выдвинули версию, что причиной гибели Хашогги стала его ссора с одним из работников консульства. Однако спецслужбы Турции уверены, что убийство журналиста было спланировано заранее. Хашогги задушили, а его тело уничтожили.
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