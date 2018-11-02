Помпео обозначил сроки введения санкций против лиц убивших Джамаля Хашогги

Когда все улики будут собраны Вашингтон введет против виновных санкции. Об этом пишет RNS.

Джамаль Хашогги родился в Саудовской Аравии. Год назад он переехал на постоянное место жительство в США. Журналист работал в газете The Washington Post. Второго октября текущего года Хашогги пришел для оформления документов, в расположенное в Стамбуле генконсульство Саудовской Аравии. Зайдя в здание мужчина пропал.