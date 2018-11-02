Фото: pxhere.com
Американский посол в РФ удивился неуступчивости россиян
Вчера, 23:03Политика
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Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что его в россиянах больше всего удивило нежелание идти на договоренности.
Отвечая на вопрос журналиста газеты Deseret News о том, что его больше всего удивило в гражданах РФ, посол США Джон Хантсман назвал такое качество, как несговорчивость. При этом его лицо помрачнело, отметила газета. Об этом пишет газета «Известия».
По словам Хантсмана, он получил от президента США Дональда Трампа инструкции для того, чтобы добиться улучшения отношений с Россией.
В октябре Хантсман назвал два условия, выполнение которых будет способствовать улучшению российско-американских отношений: Россия должна урегулировать ситуацию на Донбассе и не вмешиваться в промежуточные выборы в американский конгресс.
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