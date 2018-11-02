Американский посол в РФ удивился неуступчивости россиян

Отвечая на вопрос журналиста газеты Deseret News о том, что его больше всего удивило в гражданах РФ, посол США Джон Хантсман назвал такое качество, как несговорчивость. При этом его лицо помрачнело, отметила газета. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Хантсмана, он получил от президента США Дональда Трампа инструкции для того, чтобы добиться улучшения отношений с Россией.