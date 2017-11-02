Юрий Афонин о Ксении Собчак на выборах: цирк вместо реальной политики

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин считает, что Ксения Собчак не имеет морального права баллотироваться в президенты из-за негативного бэкграунда. От выдвижения ее кандидатуры, по его мнению, выиграют Кремль, она сама, а проиграет народ, которому вместо реальной политики "подсунули цирк".

Комментарий Афонина опубликовали "Новые известия". Зампредседателя ЦК КПРФ, как говорится в сообщении, решил высказаться в связи с неослабевающим вниманием российских СМИ "к каждому чиху Собчак".

Афонин подчеркивает, что у Собчак есть негативный бэкграунд, и страна воспринимает ее однозначно негативно, несмотря на то, что некоторые считают, что она изменилась.

- Для подавляющего большинства жителей России она – символ мира олигархов, гламура, яхт и шампанского, бутылка которого стоит как месячная пенсия десяти наших ветеранов, - заявил Афонин.. - Кроме того, благодаря проекту «Дом-2» её имя стало символом пошлой безвкусицы, развращающей молодежь. И вот такой персонаж выходит и начинает критиковать систему, говорит о коррупции, о неэффективности властей и так далее.

Описываю персону Собчак, Афонин называет ее "Анти-Мидасом" - в противовес образу царя Мидаса из древнегреческой мифологии, который превращал в золото все, к чему прикасался.

- Все, чего она коснется, превращается в..., - язвительно отмечает Афонин, не продолжая фразу. - В общем, фигура Собчак как критика власти дискредитирует саму идею критики власти.

В результате выдвижения Собчак, по мнению коммуниста, выиграют действующая власть, сама Собчак, но только не народ.

- Политика не должна превращаться в шоу, а Собчак делает именно это, - считает Афонин. - Благодаря ей все обсуждают не содержание проводимой властями политики и предлагаемые оппозицией альтернативы, а саму Собчак. Собчак в результате в выигрыше, Кремль – тем более в выигрыше, а кто в проигрыше? Оппозиция и народ. Народ опять обманут: вместо реальной политики ему подсунули цирк.

По мнению Афонина, Собчак должна отказаться от участия в выборах.