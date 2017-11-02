Хамитов объявил о солидных грантах на сохранение башкирского языка

Рустэм Хамитов рассказал, какие меры будут приняты для выполнения поручений Владимира Путина в рамках развития государственных языков и языков народов республики.

Сегодня, 2 ноября, в Уфе, в Конгресс-холле, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совместное заседание Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан.

Глава Башкирии выступил с обращением к аудитории, в которой собрались духовные лидеры традиционных конфессий, депутаты Госсобрания-Курултая РБ, руководители силовых структур, представители национально-культурных объединений, другие общественники и журналисты.

По словам Рустэма Хамитова, пока активная работа общественности в основном сводится к проведению сабантуев, концертов и тому подобных массовых мероприятий.

- Нам пока не хватает другого – масштабных проектов, идеологического наполнения такого рода мероприятий, идей, которые объединяли бы всех граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Сейчас это очень важно и для республики, и для страны в целом, - признался глава Башкирии, дав понять, что хотел бы потратить бюджетные средства все-таки на такого рода проекты, а не на привычные культурно-массовые мероприятия.

Отдельно он остановился на проблеме изучения государственных и родных языков в Башкирии.

Напомним, до 1 декабря текущего года главы регионов России обязаны отчитаться перед президентом России Владимиром Путиным о том, какие меры ими приняты для сохранения и развития государственных языков и языков народов. Об этом Рустэм Хамитов в своем выступлении тоже упомянул, подчеркнув, что им издан соответствующий указ.

- В соответствии с этим указом наши усилия будут сконцентрированы по трём ключевым направлениям: 1) разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык», «Родные языки»; 2) ежегодные гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов республики; 3) создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, - пояснил глава республики.

Больше всего присутствовавших заинтересовала информация о том, что каждое из этих трех направлений будет обеспечено серьезным финансированием, исчисляемым сотнями миллионов рублей. В частности, это гранты главы республики, размер которых, по словам Рустэма Хамитова, составит минимум 50 млн рублей.

- Наполнение Фонда тоже будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан будет существенно превышать цифру 100 млн рублей. То есть это настоящий прорыв в части финансирования деятельности в этом направлении. По сравнению с тем, что было в последние годы, финансирование увеличивается не в разы, а в десятки раз, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Памятуя о том, что Владимир Путин сделал особый акцент на качестве изучения русского языка, как государственного Рустэм Хамитов рассказал, что в школах объем изучения русского языка по основным общеобразовательным программам доведен до уровня, рекомендованного Министерством образования Российской Федерации.

Одновременно, по его словам, продолжается изучение по основным общеобразовательным программам родных языков и башкирского языка как государственного.

При этом он попенял на работу республиканского Совета по государственным языкам.

- В последнее время работа этого совета, который возглавляет один из вице-премьеров правительства республики, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, замерла на уровне 5-10-летней давности. Это работу надо проводить, поскольку совет будет готовить предложения главе республики о приоритетных направлениях и механизмах развития, защиты и поддержки государственных языков республики, обеспечении прав граждан на пользование государственными языками, - заявил Рустэм Хамитов.

Попутно он констатировал необходимость улучшить подготовку учительских кадров (сегодня родным языкам обучают почти 9 тысяч специалистов) и активно осваивать информационные технологии и соцсети при изучении русского, башкирского и других языков.

- Важно, чтобы самые успешные, востребованные мероприятия стали традиционными, ежегодными. И все же нам пока не достает по-настоящему творческих, интересных проектов, которые вовлекали бы в общественную жизнь молодых людей, имеющих задатки лидеров, - посетовал глава региона и поздравил всех присутствующих с наступающим Днем народного единства.