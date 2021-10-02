В уфимской мэрии упразднят должность замглавы управления по социальным коммуникациям

Что касается последних принятых в мэрии кадровых решений – Mkset сообщал, о том, что 28 сентября стало известно, что Управление транспорта и связи города Уфы возглавил 31-летний Олег Хмарин. Мэр Уфы Сергей Греков, представляя нового главу Управления транспорта и связи, уточнил, что несмотря на молодой возраст чиновника, за его плечами большой опыт работы. На следующий день, 29 сентября, стало известно, что председателем нового созыва Горсовета Уфы избрали директора фирмы-застройщика уфимского Забелья Марата Васимова. За кандидатуру Васимова на высокий пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали. Также Mkset подготовил глубокий материал-визитную карточку, кто же они, народные избранники, вошедшие в состав городских депутатов V созыва.