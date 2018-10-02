В Башкирии перераспределены полномочия вице-премьеров

На официальном правовом портале республики появилось распоряжение о том, что глава Башкирии перераспределил полномочия между двумя вице-премьерами.
Салават Сагитов отвечает за минздрав, министерство семьи, труда и социальной защиты населения, территориальный ФОМС, а также взаимодействует с профсоюзами. Фанилю Чингизову перешли министерство образование и министерство культуры.
Вице-премьер Андрей Трухан будет курировать строительство, в том числе дорожное, ЖКХ, вопросы газиикации.
Эта информация указана в соответствующих распоряжениях Главы РБ от 29 сентября 2018 года №РГ-199 "О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года № РП-259 «О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан».
Напомним, 29 сентября в башкирском Белом доме сообщили сразу о двух кадровых перестановках. Заместителем премьер-министра правительства республики вместо Никлая Хорошилова стал Фанзиль Чингизов. Министром молодежной политики и спорта вместо ушедшего в Курултай Андрея Иванюты стал Руслан Хабибов.