В Башкирии перераспределены полномочия вице-премьеров

Салават Сагитов отвечает за минздрав, министерство семьи, труда и социальной защиты населения, территориальный ФОМС, а также взаимодействует с профсоюзами. Фанилю Чингизову перешли министерство образование и министерство культуры.

Вице-премьер Андрей Трухан будет курировать строительство, в том числе дорожное, ЖКХ, вопросы газиикации.

Эта информация указана в соответствующих распоряжениях Главы РБ от 29 сентября 2018 года №РГ-199 "О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года № РП-259 «О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан».