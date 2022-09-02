Повышение тарифов ЖКХ, ворох проблем в школах и штраф 3 миллиона: Главное за неделю

Так, на этой неделе Депутаты Горсовета Уфы проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию. Повышение цен связано с масштабными планами правительства по обновлению систем ЖКХ, сообщается на заседании депутатов Горсовета. Тарифы на услуги, предоставляемые «Уфаводоканалом» вырастут в цене на 13,2% с 1 июля 2023 года. Предельный индекс платы граждан был утверждён ранее в ходе заседания депутатами Горсовета.
Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад. К квитанциях жителей Уфы за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ими ещё в 2019 году. В МУП «Уфимские инженерные сети» поясняют, что начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Как сообщили на предприятии, в ноябре дом потреблял больше тепла, чем в октябре, но сумма оплаты при этом была ниже.
Жители многоквартирного дома в Уфе по адресу Мушникова, 28 сообщают о преждевременном увеличении платежей за ОДН электроэнергии.Так, по совам автора обращения, сумму платежей Управляющая компания «Альтернатива» начала увеличивать уже в июне этого года. Однако постановление правительства РФ, согласно которому плата за сверхнормативы по ОДН будет переложена с управляющих компаний на жильцов, действует только с 1 сентября.
При этом ранее арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети». Конкурсное производство в отношение ресурсоснабжающего предприятия открыто на шесть ммесяцев, а конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.
Жалоба Юрия Шевчука поступила в Советский районный суд Уфы. Запись об этом появилась в электронной картотеке дел суда. Защита рок-музыканта пытается обжаловать решение по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, согласно которому он оштрафован на 50 тыс. рублей. Напомним, на музыканта завели дело после того, как тот озвучил ряд пацифистских высказываний на концерте в Уфе. В августе состоялось судебное заседание, по итогам которого Юрия Шевчука обязали выплатить штраф по делу о дискредитации ВС РФ.
Радий Хабиров прокомментировал слухи о том, что в скором времени покинет должность главы республики и перейдёт работать в ДНР. Так, отвечая на вопрос бойца из батальона имени Шаймуратова, Хабиров опроверг эту информацию. Глава региона отметил, что в настоящий момент занимается разработкой стратегии развития региона до 2030 года.
Днём ранее школьники в Башкирии и по всей России отправились в школу после каникул. При этом за день до 1 сентября стало известно, что ученика запретят пользоваться телефонами во время уроков. Ранее подобную инициативу озвучил помощник президента Владимир Мединский. Также стало известно, что в новом учебном году продолжит действовать ряд ранее введённых ковидных ограничений, каких именно — Mkset рассказывал здесь.
При этом с целым рядом проблем столкнулись школьники республики уже в первые дни учёбы. Так, ученики одной из школ города Янаул вынуждены учиться в библиотеке, в ещё более неоднозначной ситуации оказались ученики школы № 1 села Кармаскалы. Ранее школу признали аварийной, из-за чего младшие классы вынуждены учиться в здании детсада и в соседней школе, а старшеклассники — в местном кинотеатре «Юбилейный». В школе имени Ш. Бабича в селе Асяново ремонт не проводился с 70-х годов прошлого века, а из-за старых, продувающих окон дети вынуждены посещать занятия едва ли не в зимней одежде.
Проблемы с началом учебного года вскрылись также и в столице республики. Так, ученика пятого класса в уфимской школе № 22 выдали учебники, которые буквально разваливаются в руках. Также в этом многих родителей возмутило принудительное изучение башкирского языка в школах республики. Так, в одной из салаватских школ, учитель заявил, что изучение башкирского является обязательным для учеников с 11 по 11 класс. По словам родителей, их неоднократно вводили в заблуждение по части обязательного изучения языка, а любые попытки от него отказаться воспринимались в штыки. В непростой ситуации Mkset разбирался совместно с представителем регионального Комитета по защите прав школьников Галиной Лучкиной.
Для хоккеиста Анвара Сулейманова запросили меру пресечения в виде штрафа в размере трёх миллионов рублей. Также в отношении хоккеиста попросили учесть в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, содействие в раскрытие преступления, сотрудничество со следствием. В свою очередь, адвокат продолжает настаивать, что сотрудник военкомата Воропаев взятку не получал, Самигуллин не отдал деньги, израсходовав на свои нужды и не собирался отдавать Воропаева. Это он показал в суде.