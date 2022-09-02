Повышение тарифов ЖКХ, ворох проблем в школах и штраф 3 миллиона: Главное за неделю

Проблемы с началом учебного года вскрылись также и в столице республики. Так, ученика пятого класса в уфимской школе № 22 выдали учебники, которые буквально разваливаются в руках. Также в этом многих родителей возмутило принудительное изучение башкирского языка в школах республики. Так, в одной из салаватских школ, учитель заявил, что изучение башкирского является обязательным для учеников с 11 по 11 класс. По словам родителей, их неоднократно вводили в заблуждение по части обязательного изучения языка, а любые попытки от него отказаться воспринимались в штыки. В непростой ситуации Mkset разбирался совместно с представителем регионального Комитета по защите прав школьников Галиной Лучкиной.