Дегтярев инициировал провести Worldskills-2023 в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с идеей о проведении WorldSkills-2023 в Хабаровске. Об этом он заявил в рамках прямого эфира на одной из радиостанций.

«К образовательной сфере у нас особое внимание. Хочу, чтобы все новаторские идеи реализовывались в нашем крае. Поэтому предложил в 2023 году провести у нас национальный чемпионат WorldSkills. И педагоги меня поддержали», — сказал врио губернатора региона, сообщает hab.mk.ru. В этом году WorldSkills проводился в Уфе, столице Башкирии. Команда Хабаровского края показала себя с более чем достойной стороны и заняла 17-е место в общем зачете. Команда Хабаровского края завоевала два серебра и две бронзы, а также 10 медальонов за профессионализм, превзойдя таким образом результат 2020 года. В финале сборную Хабаровского края представляли 22 конкурсанта и 14 экспертов в 14 компетенциях. В основу формирования команды были положены результаты VIII Регионального чемпионата и отборочных соревнований, которые состоялись в 31 субъекте РФ. Эксперты одобрили предложение провести 11-й национальный чемпионат WorldSkills в Хабаровске. По словам Натальи Бурой, председателя общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края, эта идея является замечательной. Она добавила, что это огромный шаг вперед, который будет способствовать существенному продвижению как допобразования для юниоров, так и профессионального. Кроме того, это выход на новые профессии, профессии будущего. Бурая добавила: очень хорошо, что к такому важному событию подходят заблаговременно, есть время для тщательной подготовки. Стоит напомнить, что в этом году продолжить обучение в учреждениях СПО и высших учебных заведениях региона планируют 14 тыс. человек. С учетом этой цифры запланировано количество бюджетных мест в техникумах, колледжах и университетах. Бюджетных мест в вузах в этом году 4202, на 17% больше, чем год назад.

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