Фото: kremlin.ru
Жириновский заявил о Польше как о виновнике ВОВ
Вчера, 19:46Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что в учебниках истории следует назвать Польшу одним из основных виновников начала Второй мировой войны. Об этом политик написал в одной из соцсетей.
«Следует раз и навсегда отметить во всех учебниках, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера подписали еще в 1934 году. Это Европа вскормила Гитлера против Советского Союза, и Польша находилась среди тех, кто аплодировал Гитлеру. За что хотели, то и получили», — отмечается в сообщении Жириновского.
Как напоминает RNS, пактом Пилсудского — Гитлера называют «Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей», которая была подписана 26 января 1934 года. Целью документа была нормализация отношений между двумя государствами. Этот договор Германия разорвала в одностороннем порядке 28 апреля 1939 года.
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