Жириновский заявил о Польше как о виновнике ВОВ

«Следует раз и навсегда отметить во всех учебниках, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера подписали еще в 1934 году. Это Европа вскормила Гитлера против Советского Союза, и Польша находилась среди тех, кто аплодировал Гитлеру. За что хотели, то и получили», — отмечается в сообщении Жириновского.