В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ назначена Ирина Голованова

В свою очередь, ранее занимавший эту должность Раиф Абдрахимов в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа получил от Радия Хабирова рекомендацию на должность генерального директора компании «Башспирт», а также был удостоен высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.