В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ назначена Ирина Голованова

В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ назначена Ирина Голованова
В Башкирии исполняющим обязанности министра ЖКХ назначена Ирина Голованова
Вчера, 18:53ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О назначении чиновницы на должность, которую днём ранее покинул Алан Марзаев, сообщает пресс-служба регионального правительства

Исполнять обязанности министра ЖКХ Башкирии будет Ирина Голованова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что чиновница заменит на посту Алана Марзаева, который в соответствии с недавним указом главы республики Радия Хабирова был назначен на должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии. Чиновник будет заниматься координированием работы Министерства архитектуры и строительства, а также Министерства жилищного хозяйства.

В свою очередь, ранее занимавший эту должность Раиф Абдрахимов в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии 1 августа получил от Радия Хабирова рекомендацию на должность генерального директора компании «Башспирт», а также был удостоен высшей наградой республики — орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.

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