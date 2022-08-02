Шевчук просит рассмотреть административное дело о дискредитации ВС в Санкт-Петербурге

Как сообщалось ранее, протокол о публичной дискредитации в отношении Юрия Шевчука составили в Уфе 18 мая после концерта, на котором он поделился своими мыслями со зрителями. Шевчук просил рассматривать дело в Санкт-Петербурге, его просьбу удовлетворили. После изучивший дело судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело вновь отправили в Уфу, там полицейские составили новый протокол. Но в Санкт-Петербурге обнаружили уже процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело опять поступило в Советский районный суд Уфы, который собирался рассмотреть его 5 августа.