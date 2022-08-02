Шевчук просит рассмотреть административное дело о дискредитации ВС в Санкт-Петербурге

Шевчук просит рассмотреть административное дело о дискредитации ВС в Санкт-Петербурге
Шевчук просит рассмотреть административное дело о дискредитации ВС в Санкт-Петербурге
Вчера, 18:01ПолитикаНаталья БалыковаФото: скриншот/Катерина Гордеева
Соответствующее ходатайство рок-музыкант направил в Советский суд Уфы, сообщили Mkset в суде.

Лидер «ДДТ» просит перенести рассмотрение дела Санкт-Петербург. Ранее Советский суд Уфы назначил заседание по делу на 5 августа. Решение по его ходатайству Шевчука примут в тот же день.

Как сообщалось ранее, протокол о публичной дискредитации в отношении Юрия Шевчука составили в Уфе 18 мая после концерта, на котором он поделился своими мыслями со зрителями. Шевчук просил рассматривать дело в Санкт-Петербурге, его просьбу удовлетворили. После изучивший дело судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело вновь отправили в Уфу, там полицейские составили новый протокол. Но в Санкт-Петербурге обнаружили уже процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело опять поступило в Советский районный суд Уфы, который собирался рассмотреть его 5 августа.

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Если Шевчук попросит суд рассматривать дело в Санкт-Петербурге, и оно будет удовлетворено, срок привлечения к ответственности может выйти во время пересылки документов. Тогда суд прекратит дело.

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