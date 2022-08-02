На трассе М-12 в Башкирии появятся специальные переходы для животных

На трассе М-12 в Башкирии появятся специальные переходы для животных
На трассе М-12 в Башкирии появятся специальные переходы для животных
Вчера, 09:09ПолитикаАзамат НуховФото: «Автодор»
Об инфраструктуре трассы рассказали в пресс-службе правительства региона

В рамках работ по возведению трассы М-12 Москва - Нижний Новгород — Казань на территории республики предусмотрено появление девяти переходов для диких животных. Участок трассы, протяжённостью 140 километров затронет Бураевский, Дюртюлинский и Татышлинский районы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что сооружения будут украшены зеленью — деревья и кусты планируется высадить на плодородном слое грунта, которым будут покрыты территории близ конструкций. Также на протяжении трассы появятся специальная ограждающая сетка, призванная также снизить вероятность появления на дороге диких животных.

Отметим также, что в будущем на территории республики должны появиться семь придорожных комплексов: отелей, кафе и гостиниц. Стоимость реализации проектов, по предварительным оценкам, может составить порядка миллиарда рублей.

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