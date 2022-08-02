На трассе М-12 в Башкирии появятся специальные переходы для животных

Сообщается, что сооружения будут украшены зеленью — деревья и кусты планируется высадить на плодородном слое грунта, которым будут покрыты территории близ конструкций. Также на протяжении трассы появятся специальная ограждающая сетка, призванная также снизить вероятность появления на дороге диких животных.