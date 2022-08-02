Комил Алламжонов снова будет работать в администрации главы Узбекистана

Комил Алламжонов снова будет работать в администрации главы Узбекистана
Комил Алламжонов снова будет работать в администрации главы Узбекистана
Вчера, 22:40ПолитикаФото: president.uz
Бывший пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов получил повышение. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил его в должности заместителя главы своей администрации. Впрочем, по мнению ряда представителей СМИ, именно Алламжонов стоит за агрессивной антироссийской кампанией в узбекистанских СМИ на фоне СВО.

Как отмечают эксперты, новая должность Алламжонова предполагает курирование информационной политики. Более того, под удар попал и сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которому досталась порция грязи за награждение российской государственной наградой — орденом Александра Невского. Об этом информирует издание «Новые известия».

После смерти Ислама Каримова в 2016 году новый президент Шавкат Мерзиёев взял курс на большую трансформацию и на открытость власти перед обществом. Как отмечают журналисты, одним из главных идеологов этой пиар-компании и стал именно Алламжонов.

Как отмечает издание, в президентскую администрацию он попал, работая в налоговой службе Узбекистана, где занимался связями с общественностью. При этом эта работа не мешала ему вести бизнес.

Налоговые инспекторы заставляли представителей бизнес-сообществ приобретать подписку на газету «Солик-Инфо», а также бухгалтерское программное обеспечение, которое реализовывала фирма Комила Алламжонова. В 2017 году, за два месяца до назначения Алламжонова пресс-секретарем президента, его компания Avtotest монополизировала переподготовку профессиональных водителей.

В 2020 году другой его монопольный проект — компания GID Systems Tashkent стала принудительно заменять бумажные кадастровые паспорта на пластиковые.

Все обвинения Алламжонов отрицает. Принудительную подписку на свои газеты он назвал заботой о предоставлении информации бизнесу.

Журналисты считают, что оставаться во властных кругах Комилу Алламжонову помогают тесные отношения с дочерью президента Саидой Мирзиёевой. Карьерный рост получает Алламжонов, а Саида является его «вечным замом». Этот дуэт порождает много слухов, что вредит имиджу дочери главы мусульманского государства и самого президента.

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