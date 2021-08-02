В Башкирии доложили о заболеваемости инфекциями, ОРВИ, клещах и молодеющем COVID-19

В Башкирии доложили о заболеваемости инфекциями, ОРВИ, клещах и молодеющем COVID-19
В Башкирии доложили о заболеваемости инфекциями, ОРВИ, клещах и молодеющем COVID-19
Вчера, 12:54ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest
В ходе доклада на оперативке в правительстве Галина Перминова назвала показатели стабильными.

Галина Пермина, и.о. руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Башкортостан сообщила о относительно стабильной эпидемиологической ситуации.

– За прошедшую неделю в республике по предварительным диагнозам было зарегистрировано 187 случаев острыми кишечными инф, в том числе 125 случаев у детей. Показатель стабилен. Из них в Уфе 108 случаев острых кишечных инфекций, 75 из них дети.

Растет и заболеваемость ОРВИ, так за неделю зарегистрировано 12595 случаев, из них 4890 детей, то есть 38% от общего числа заболевших. При этом заболеваемость ОРВИ снизилась на 17% по сравнению с предыдущей неделей.

Отчитались на оперативке и о внебольничных пневмониях. Отмечается незначительный рост по сравнению с предыдущей неделей. При этом наибольшую долю в структуре положительных лабораторных исследований составляют бактериальные патогены – 45,8%.

По данным на 30 июля от укусов клещей пострадали 7403 человека, 2700 из них дети. В Уфе обратились 1254 человека. Показатель снизился на 16% по сравнению с уровнем прошлого года.

Лабораториями исследовано 7883 клеща, из них инфицированы клещевым энцефалитом 1,1%, на инфицированность боррелиозом было проверено 6715 клещей, 28,5% проверенных оказались инфицированы. За весь сезон зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым энцефалитом и 9 случаев боррелиоза.

Доклад Перминовой не обошелся и без данных о коронавирусе. Самая высокая заболеваемость приходится на возраст 50-65 года, 56,9 на 100 тысяч населения. Также сообщается о росте заболеваемости коронавирусом среди детей до 14 лет.

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