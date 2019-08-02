Япония выразила сожаление в связи с приостановкой ДРСМД

При этом он заявил, что правительство страны понимает причины остановки своих обязательств Соединёнными Штатами, сообщает 2 августа газета «Известия» .

Помимо этого, он заявил, что подобные ракеты появляются и в арсенале вооружения и других стран, а не только РФ и США.