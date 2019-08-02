Фото: pixabay.com
Япония выразила сожаление в связи с приостановкой ДРСМД
Вчера, 19:52Политика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам генерального секретаря кабмина Японии Ёсихидэ Суги, Токио сожалеет о прекращении действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности).
При этом он заявил, что правительство страны понимает причины остановки своих обязательств Соединёнными Штатами, сообщает 2 августа газета «Известия».
Суга отметил, что главным поводом для решения Вашингтона стали «постоянные нарушения» данного договора Россией.
Помимо этого, он заявил, что подобные ракеты появляются и в арсенале вооружения и других стран, а не только РФ и США.
Соединённые Штаты начали процедуру выхода из ДРСМД в феврале. Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в превышении допустимых параметров дальности полета у ракеты 9М729. ДРСМД утратил силу 2 августа.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей