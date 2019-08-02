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В Центре исследования проблем безопасности РАН высказались о внешней политике США
Вчера, 19:20Политика
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Обвинение России в прекращении ДРСМД со стороны американских властей носит исключительно пропагандистский характер, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Он подчеркнул, что вся внешняя политика американских властей ведет к дестабилизации мировой безопасности. Об этом 2 августа сообщило издание RT.
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