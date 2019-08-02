Посольство РФ в Токио отклонило позицию Японии по поводу поездки Медведева на Курилы

Информация об этом стала известна 2 августа, сообщает газета «Известия».

При этом в ведомстве отметили, что Япония выразила недовольство в связи с произошедшим.

В этот же день ранее в МИДе Токио отметили, что подобные действия Москвы противоречат позиции Японии по «северным территориям», а также ухудшают отношения между странами.

В свою очередь, Медведев подчеркнул, что Курильские острова являются частью Сахалинской области России.