Посольство РФ в Токио отклонило позицию Японии по поводу поездки Медведева на Курилы
Вчера, 19:49ПолитикаФото: government.ru
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Посольство России в Токио отклонило представление японского МИДа, связанное с визитом председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп.
Информация об этом стала известна 2 августа, сообщает газета «Известия».
При этом в ведомстве отметили, что Япония выразила недовольство в связи с произошедшим.
В этот же день ранее в МИДе Токио отметили, что подобные действия Москвы противоречат позиции Японии по «северным территориям», а также ухудшают отношения между странами.
В свою очередь, Медведев подчеркнул, что Курильские острова являются частью Сахалинской области России.
Несмотря на то, что по итогам Второй мировой войны острова Итуруп, Шикотан и Кунашир отошли СССР, Япония считает их своими северными землями.
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