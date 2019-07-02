Врио главы Башкирии обнаружил «импотенцию» в работе регоператора

Сегодня, 2 июля, в правительстве обсудили ход ремонта подъездов в Башкирии. На ремонт 4000 подъездов заложено 1,3 миллиарда рублей. Врио главы Башкирии Радию Хабирову крайне не понравился доклад врио вице-премьера Бориса Беляева. Тот доложил о несоблюдении сроков ремонтных работ, а завершил доклад сообщением, что «темпы работ уже набраны» и они будут закончены в срок.

— Ремонт подъездов разбит на 4 этапа, — сказал Борис Беляев. — На первом этапе предусмотрен ремонт 1123 подъездов, 620 отремонтированы.

Отметим, что первый этап завершился 15 июня, то есть сделано в два раза меньше, чем запланировано. Эти результаты не могли порадовать врио главы региона, и тот разразился гневной тирадой.

— Вы тут бравурный доклад зачитали, я его не принимаю, — высказался он. — Программу начали безобразно, в два раза сроки сорвали.

Радий Хабиров поинтересовался, сколько заместителей у руководителя регоператора, который координирует программу ремонта подъездов. Выяснилось, что семь.

— Зачем столько заместителей? Какая у них зарплата? Разогнать их надо, двоих достаточно, — бушевал Радий Хабиров.

— Есть, — вытянувшись в струнку, сказал вице-премьер.

— У вас нет курса молодого бойца, вы лично отвечаете за эту программу, — не унимался врио главы региона.

Он спросил, что происходит у регоператора и в министерстве ЖКХ:

- Это у вас там импотенция, что ли?

Четвертый этап программы ремонта подъездов закончится 1 ноября. Получается, что через четыре месяца Борис Беляев или выполнит эту программу, или лишится поста. По крайней мере, такой намек можно было услышать в словах руководителя региона.

Радий Хабиров также поручил разобраться, кто именно дал распоряжение выделить 300 миллионов рублей авансом в ходе реализации этой программы. По словам Хабирова, это может быть незаконным.

Критика Хабировым доклада о ремонте подъездов вполне объяснима. Он получил много жалоб от граждан на некачественный ремонт.

— Это некачественная организация работ. Бездумная и безынициативная, — завершил оценку доклада Радий Хабиров. И дал срок в две недели, чтобы подготовили новый доклад, с объяснением причин срыва работ и теми мерами, которые могут исправить ситуацию.