В Башкирии уволился гендиректор Регоператора капремонта Ринат Даминов

Сегодня, 3 июля, информагентство сообщило об отставке гендиректора Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» Рината Даминова. Он уволился по собственному желанию.

Почти параллельно с этим сообщением на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил разогнать семерых его заместителей в связи с «бездумной» организацией работ по программе ремонта подъездов.

Сейчас на официальном сайте регоператора исполняющим обязанности гендиректора числится Александр Шкляр, один из тех самых семерых заместителей.

С 2015 года Ринат Даминов работал заместителем главы администрации Стерлитамака по ЖКХ, в фонд он пришел в ноябре 2018 года, это креатура Михаила Киреева, который с приходом Радия Хабирова был назначен министром ЖКХ. Даминов прошел конкурсную процедуру и стал полноценным гендиректором фонда 1 февраля 2019 года.