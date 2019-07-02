Прокурором Башкирии уроженец Татарстана Камиль Кашаев не станет

В Кремле не согласовали на вакантную должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, уроженца Татарстана Камиля Кашаева, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Депутаты Курултая рассмотрели кандидатуру Кашаева в марте 2019 года и согласовали ее на пост прокурора.