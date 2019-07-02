Прокурором Башкирии уроженец Татарстана Камиль Кашаев не станет
2 июля, 12:50ПолитикаЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Его кандидатуру согласовали в марте текущего года.
В Кремле не согласовали на вакантную должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, уроженца Татарстана Камиля Кашаева, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Депутаты Курултая рассмотрели кандидатуру Кашаева в марте 2019 года и согласовали ее на пост прокурора.
Место прокурора республики освободилось в начале июня, когда возглавлявший ведомство с 2013 года Андрей Назаров был переведен в Курганскую область.
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