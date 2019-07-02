Дмитрий Медведев об экономической зоне в Ишимбае: Готовьте окончательные предложения

Вчера, 1 июля, в Москве состоялась рабочая встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и врио Главы Башкортостана Радия Хабирова. Стороны, в частности, обсудили работу в рамках национальных проектов, а также перспективы создания в регионе особой экономической зоны.

Радий Хабиров предложил создать особую экономическую зону в Ишимбае.

- Это середина республики – Ишимбай, - рассказал он Дмитрию Медведеву. - Это на стыке трёх городов и общее население около полумиллиона. Это промышленный и газохимический центр России. «Газпром нефтехим Салават» как раз там расположен. Что ещё, на мой взгляд, даёт большое преимущество – мы с «Газпромом» сейчас активно работаем над проектом комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией олефинов и на данный момент делаем первые шаги в этой части.

- Многие машиностроительные заводы, в частности, в Стерлитамаке, сейчас нуждаются в помощи, мы их где-то поднимаем с колен, но где-то не получается, поэтому хотел Вас просить поддержать эту инициативу, - пояснил он.

Напомним, что в Стерлитамаке находится станкостроительный завод, который производит половину всех станков России, но порой задерживает рабочим зарплату из-за проблем со сбытом.

Дмитрий Медведев в принципе поддержал инициативу, но выдвинул ряд условий: