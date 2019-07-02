Дмитрий Медведев об экономической зоне в Ишимбае: Готовьте окончательные предложения
Премьер-министр России встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым, сообщили в пресс-службе главы региона.
Вчера, 1 июля, в Москве состоялась рабочая встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и врио Главы Башкортостана Радия Хабирова. Стороны, в частности, обсудили работу в рамках национальных проектов, а также перспективы создания в регионе особой экономической зоны.
Радий Хабиров предложил создать особую экономическую зону в Ишимбае.
- Это середина республики – Ишимбай, - рассказал он Дмитрию Медведеву. - Это на стыке трёх городов и общее население около полумиллиона. Это промышленный и газохимический центр России. «Газпром нефтехим Салават» как раз там расположен. Что ещё, на мой взгляд, даёт большое преимущество – мы с «Газпромом» сейчас активно работаем над проектом комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией олефинов и на данный момент делаем первые шаги в этой части.
- Многие машиностроительные заводы, в частности, в Стерлитамаке, сейчас нуждаются в помощи, мы их где-то поднимаем с колен, но где-то не получается, поэтому хотел Вас просить поддержать эту инициативу, - пояснил он.
Напомним, что в Стерлитамаке находится станкостроительный завод, который производит половину всех станков России, но порой задерживает рабочим зарплату из-за проблем со сбытом.
Дмитрий Медведев в принципе поддержал инициативу, но выдвинул ряд условий:
- При принятии решений о поддержке подобных инициатив важно, или прежде всего нужно, ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, ну и, конечно, возникал социальный эффект. Я имею в виду, чтобы росла зарплата, соответственно появлялись и социальные объекты. И если всем этим критериям идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу оснований эту инициативу не поддержать. Так что готовьте предложения окончательные.