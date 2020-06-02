Самые богатые депутаты Госсобрания Башкирии отчитались, сколько они заработали за год

Депутаты Курултая Башкирии рассказали, сколько они заработали за 2019 год. Самым богатым оказался член комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов. Ему удалось заработать около 257 миллионов рублей. Также в списке имуществ у него имеются элитный внедорожник Land Rover, загородный дом площадью 282 квадратных метра, 13 земельных участков, 2 квартиры и 9 нежилых зданий.

Чуть меньше заработал член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Олег Филиппов. С доходом в 149,2 миллиона рублей депутат занял второе место в рейтинге богатых народных избранников. Помимо финансов, он также владеет 4 квартирами, 2 земельными участками, загородным домом и 20 нежилыми объектами недвижимости. Ездит на автомобиле марки Lexus RX-350.