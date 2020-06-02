Самые богатые депутаты Госсобрания Башкирии отчитались, сколько они заработали за год
Чиновники представили ежегодную декларацию о доходах.
Депутаты Курултая Башкирии рассказали, сколько они заработали за 2019 год. Самым богатым оказался член комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов. Ему удалось заработать около 257 миллионов рублей. Также в списке имуществ у него имеются элитный внедорожник Land Rover, загородный дом площадью 282 квадратных метра, 13 земельных участков, 2 квартиры и 9 нежилых зданий.
Чуть меньше заработал член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Олег Филиппов. С доходом в 149,2 миллиона рублей депутат занял второе место в рейтинге богатых народных избранников. Помимо финансов, он также владеет 4 квартирами, 2 земельными участками, загородным домом и 20 нежилыми объектами недвижимости. Ездит на автомобиле марки Lexus RX-350.
Тройку лидеров замыкает сын первого вицепремьера правительства Башкирии Андрея Назарова Денис. Он также является членом комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. За год он заработал 115,8 миллионов рублей. Помимо этого, Денис Назаров имеет две иномарки — Bentley Continental и MercedesBenz Viano, 7 земельных участков общей площадью около 15 тысяч квадратных метров, часть квартиры площадью в 176 квадратных метров и 8 объектов нежилой недвижимости.