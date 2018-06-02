Ким Чен Ын становится популярным в Южной Корее

Два месяца назад свои симпатии лидеру Северной Кореи выражали лишь 10% граждан этой страны. В мае данный показатель возрос уже до 31%. Об этом первого июня пишет газета «Известия».

Свой последний опрос Gallup Korea проводила с 29 по 30 мая 2018 года. В нем приняли участие свыше 1 000 жителей Южной Кореи.

Выяснилось, что наибольшей поддержкой глава КНДР пользуется у взрослых южнокорейцев, чей возраст варьируется от 40 до 60 лет. Ему симпатизирует 40% представителей этой возрастной группы.

Меньше всего Ким Чен Ын нравится молодым людям от 20 до 30 лет. Из этой категории граждан о своей симпатии к лидеру Северной Кореи заявили лишь 16% опрошенных.

Авторы исследования утверждают, что рейтинг Ким Чен Ына приближается к показателям президента США Дональда Трампа. Последнего в Южной Корее поддерживает 32% населения.