Администрацию Краснокамского района Башкирии заподозрили в коррупции

Несколько лет предприниматели из Краснокамского района Башкирии добивались уголовного преследования сотрудников местной администрации. В настоящее время уголовное дело возбуждено по статье 286 (превышение должностных полномочий), правда, пока – с осторожной формулировкой «в отношении неустановленного лица». Заявители надеются, что виновные вскоре будут названы.

Претензии к местной администрации у предпринимателя Эдуарда Шафагутдинова, директора СПК «Агидель-Агро», появились в 2008 году, когда на пост главы был назначен Разиф Гильмуллин. С этого момента, утверждает он, в районе стало сложно работать: начались увольнения и даже преследования инициативных предпринимателей, банкротства прежде успешных хозяйств. Район богат нефтью и должен бы процветать, однако, по словам местных жителей, все совсем наоборот.

- Нам не дают ни земли, ни фермы оформить в собственность. За последние полгода благодаря этому главе обанкротились три сельхозпредприятия. Нет никаких льгот и субсидий предпринимателям, - рассказал он.

Мало того, чиновники начали отбирать у фермеров земли и финансовые средства. Эдуард Шафагутдинов открыто обвиняет в этом главу местной администрации.

Нефтяные деньги

По словам Эдуарда Шафагутдинова, с 2010 по 2015 годы администрация присваивала деньги пайщиков, которые перечисляли нефтяники за ущерб, нанесенный плодородному слою земли. Администрация Краснокамского района предоставляла земельные участки сельхозпредприятий в аренду компании «Башнефть». В число таких участков попадали не только земли муниципалитета, но и частные участки, находившиеся в паевой собственности местных жителей. Чтобы передать эту землю, было издано фиктивное постановление, утверждает Эдуард Шафагутдинов.

В свою очередь «Башнефть», получившая участки в аренду, обязана была компенсировать упущенную выгоду сельскохозпроизводителям, а также оплачивать работы по биологической рекультивации земель. Что компания и делала, добросовестно перечисляя деньги муниципалитету. Однако самим пайщикам из этих средств ничего не перепадало: так только СПК «Агидель» за период с 2010 по 2015 год не получило за пользование землями 7 млн 200 тыс рублей.

«Нефтяные» деньги, предназначенные для закупки сельскохозяйственной техники, удобрений и посевного материала, до фермеров не доходили. При этом речь идет о серьезных суммах: ежегодно перечислялось району по 100 - 150 млн рублей.

- Нефтяники платили деньги за порчу земель, но к пайщикам эти деньги не попадали, а уходили в различные фонды. Деньги расходовались якобы на нужды района: на телевидение, проведение сабантуев, на покупку ручек, шариков. То есть, деньги тратили не по целевому назначению, не на восстановление плодородного слоя. Возможно, определенные суммы обналичивались, - пояснил депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.

- Земли пайщиков находились в аренде у нашего СПК «Агидель». С пайщиками мы в течение пяти лет рассчитывались зерном, несмотря на то, что компенсации не получали. Только в 2015 году нам начали перечислять деньги, и с этого времени мы рассчитываемся с пайщиками деньгами, - рассказал Эдуард Шафагутдинов.

Была ваша – стала наша

Кроме того, в 2015 году СПК «Агидель» едва не лишили принадлежащей ему фермы, переоформив ее в собственность другого человека.

- По поддельным документам передал ферму, принадлежащую колхозу, своему другу. Два года судились, потом, после нескольких обращений к прокурору РБ, его заместителю удалось восстановить право собственности: 5 апреля суд вынес решение в нашу пользу, - сообщил фермер.

По его словам, до сих пор чиновникам Краснокамского района удавалось уходить от ответственности.

- Я хочу выразить благодарность Нефтекамскому следственному отделу Следственного комитета, прокурору РБ и Краснокамского района – они возбуждали дела, - рассказал Эдуард Шафагутдинов.

Однако, по его словам, как только материалы отправляли в полицию, расследование дел останавливалось. Фермеры уверены: до логического завершения дела доведены лишь благодаря их настойчивости и юридическому образованию.

В ответ – тишина

Добавим, что это уже не первая попытка правоохранительных ведомств привлечь к ответственности должностных лиц Краснокамского района. Прокуратура республики даже пыталась инициировать отставку Гильмуллина, однако он по-прежнему занимает пост главы администрации.