В Уфе оценили знания кандидатов на должность главы Ермекеевского района

Эксперты «дали добро» обоим кандидатам на должность главы администрации Ермекеевского района Башкирии

Сегодня в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии состоялось заседание экспертной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан»,сообщается на официальном сайте ассоциации.