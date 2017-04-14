В Уфе оценили знания кандидатов на должность главы Ермекеевского района
Сегодня, 18:18ПолитикаРазиф Абдуллин
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Эксперты «дали добро» обоим кандидатам на должность главы администрации Ермекеевского района Башкирии
Сегодня в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии состоялось заседание экспертной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан»,сообщается на официальном сайте ассоциации.
Комиссия оценила уровень знаний кандидатов на замещение должности главы администрации Ермекеевского района. На этот пост претендуют два кандидата: начальник ГБУ Ермекеевская районная ветеринарная станция РБ Ильнур Гафиятуллин и исполняющий обязанности главы администрации Ермекеевского района Башкирии Ильшат Райманов.
- Экспертная комиссия вынесла оценку «уровень знаний соответствует» обоим кандидатам, - сообщили в ассоциации.
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