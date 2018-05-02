Половина жителей Башкирии довольна работой республиканских властей

Точнее, 48,3% жителей республики положительно оценивают деятельность органов исполнительной власти Башкирии. По этому показателю мы на 23 месте среди 83 регионов страны. Такую статистику по итогам 2017 года приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система – ЕМИСС.

По данным статистики наиболее лояльные к местным властям жители России проживают в Белгородской области: там процент одобрения равен 65,4%.

Москва на 9 месте с процентом одобрения 53,6%, Санкт-Петербург на 32 месте с 46,3%.

Наши соседи из Татарии к своему руководству относятся чуть лучше нас: они на 11 месте, процент лояльности равен 53,2%.