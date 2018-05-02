«Единая Россия» ищет темные и светлые стороны уфимских подъездов

Если вдруг в вашем подъезде темно, потому что, например, сосед выкрутил единственную лампочку, смело можно рассчитывать на то, что партия решит эту проблему. Нужно сфотографировать это безобразие в виде отсутствия лампочки и выложить фото в своих соцсетях с хэштегами #ТемныйПодъезд и #Башкортостан.

С 23 апреля по 18 мая активисты нового партийного проекта выберут из всех фотографий 1000 домов в 85 регионах страны, где это дело проверят и помогут жильцам правильно требовать со своей управляющей компании, чтобы лампочку вкрутили. Причем, энергосберегающую.

Если же ваш подъезд светел и чист, тоже фотографируйте и выкладывайте фото, но уже с другими хэштегами: #СветлыйПодъезд и #Башкортостан. Тогда деятели партийного проекта к вам, по всей видимости, не придут, потому что ваша управляющая компания работает хорошо.