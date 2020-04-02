Неблагоприятный фон: почему власти Иглинского района Башкирии стали героями скандалов

Те, кто внимательно следит за оперативными совещаниями и брифингами правительства, наверняка, обратили внимание, что в лексиконе членов башкирского Кабинета Министров появилось интересное слово –«фонит». Оно означает, что слишком много тревожных или возмущенных сообщений поступает в отношении отдельной улицы, города или района.

Медиакорсеть решила ввести новую рубрику под названием «Неблагоприятный фон», в которой будет пристально изучать ситуации, которые слишком «фонят».

Первым в нашу рубрику заслуженно попал Иглинский район, по поводу которого то и дело появляются негативные отзывы в соцсетях от имени местных жителей, блогеров, а также негативные сообщения в СМИ.

Напомним, мы уже писали о конфликте между местным предпринимателем Рустамом Исхаковым и администрацией района, которая спилила без решения суда 21 рекламную установку, находившиеся под управлением бизнесмена, а также всячески препятствовала приемке в эксплуатацию построенных им зданий.

Насколько мы знаем, эти проблемы так и не решились. А теперь к ним добавились и другие новости, из-за которых район продолжает сильно «фонить».

Брат за брата

Прокурор Иглинского района республики направил в администрацию района представление об увольнении заместителя главы по вопросам строительства и ЖКХ Павла Краснова «в связи с несоблюдением установленных законодательством требований о муниципальной службе и противодействии коррупции». Администрация Иглинского района РБ должна была принять меры в течение месяца.

Суть нарушений заключается в том, что Павел Краснов вопреки требованиям законодательства в момент трудоустройстве на муниципальную службу скрыл данные о своих зарубежных поездках. Побывав за период с 2012 по 2018 годы дважды в Египте, а также в Италии и Турции, он не посчитал нужным уведомить об этом работодателя.

Но это, как выяснилось, не самая большая проблема в карьере чиновника Краснова. Прокуратура выяснила, что он не сообщил о наличии такого весомого конфликта интересов, как род деятельности его родного брата, занимающегося строительством дорог и уже несколько раз получавшего подряды на ремонт в райцентре и селах Иглинского района. Данное нарушение, допущенное муниципалитетом при оформлении госзакупок, было выявлено в ходе прокурорской проверки.

В итоге прокуратура потребовала принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства, включая увольнение Павла Краснова в связи с утратой доверия.

— Мы в данный момент проводим служебную проверку. Если факты подтвердятся, это одно, а если не подтвердятся, то мы так и доложим, — прокомментировал данную историю, проявив олимпийское спокойствие, глава района Николая Самойленко.

Война двух глав

Второй скандальный эпизод касается противостояния между главой Иглинского района Николаем Самойленко и главой Турбаслинского сельсовета Байрасом Кадырбаев. В деле разбирался общественник Алексей Молокин и опубликовал свои выводы.

Байрас Кадырбаев, работающий главой сельского поселения с 2015 года, публично обвинил главу районной администрации Николая Самойленко в том, что тот оказал давление на депутатов. После этого четыре депутата из семи сложили свои полномочия и в итоге совет сельского поселения был распущен.

— Если бы глава республики Радий Фаритович Хабиров знал, что творится в Иглинском районе, он бы ужаснулся, — говорит Байрас Кадырбаев. — Я течение года уже не могу нормально работать, потому что на меня оказывается постоянное давление со стороны районной администрации — а именно со стороны главы района Николая Самойленко, его заместителя по социальным вопросам Альберта Валиахметова и секретаря совета Иглинского района Фаниля Таипова.

Байрас Кадырбаев объясняет давление на него со стороны муниципалитета тем, что на его место чиновники районной администрации хотят поставить «своего человека».

— Меня выбирал народ, поэтому вопрос о моем снятии с должности также должен решать народ, — пояснил Байрас Кадырбаев свою позицию.

Он заявил, что все счета администрации сельского поселения заморожены по указанию главы администрации Иглинского района Николая Самойленко.

— Мы не можем оплатить долги по муниципальным контрактам, по договорам, связанным с благоустройством населенного пункта. Я считаю, что в нашем районе царит полное беззаконие, — возмущается Байрас Кадырбаев.

Николай Самойленко в беседе с общественником Алексеем Молокиным сообщил, что, с его точки зрения, дело обстоит совершенно иначе.

— Сельский совет является самостоятельными юридическим лицом, и все процедуры, которые происходят внутри него, не имеют к нам отношения, мы здесь являемся только наблюдателями и не более того. Заморозить счета сельсовета, в принципе, невозможно, потому что все его доходы поступают на специальный счет, который обслуживает централизованная бухгалтерия района. Эта бухгалтерия выделяет средства по заявкам сельсовета, — рассказал Николай Самойленко. — Когда речь идет о выделении дополнительного финансирования, тогда вопрос уже к нам.

Однако на сходе местных жителей выяснилась другая картина — местные жители заявили, что счета Турбаслинского сельсовета все-таки были заблокированы, из-за этого они даже не смогли почистить зимой дорогу. В итоге глава сельсовета Байрас Кадырбаев вынужден был решать проблему за свой счет — найти трактор, отремонтировать его и заправить, чтобы, наконец-то, почистить снег в селе.

На сей раз Николай Самойленко уже представил другую версию событий, пояснив, что имел место «технический сбой со счетами». Это объяснение вызвало смех в зале.

Заверения главы муниципалитета в том, что на депутатов не оказывалось никакого давления и они сами оказались от своих депутатских мандатов, также прозвучали очень неубедительно.

В итоге пусть со скандалом, но районная администрация все-таки своего добилась: сельский совет в Турбаслах был ликвидирован, и исполнение обязанностей его главы было возложено на управляющего делами.

Фекальные озера

Активист партии «Зеленые» и известный видеоблогер Николай Бажин рассказал об еще одной серьезнейшей проблеме, которая беспокоит жителей Иглино. Для выяснения причин многочисленных жалоб, поступивших от местных жителей, Николай Бажин побывал в Иглинском районе вместе с представителем Совета по правам человека при главе Башкирии Олесей Пышкиной.

Выяснилось, что весна принесла иглинцам не столько приятных эмоции, сколько реальных страданий, поскольку вместе с таянием снега там появились несколько зловонных озер, где копятся коммунальные стоки.

Местные жители предполагают, что канализация вытекает из дальних домов. На дворе ХХI век, а в поселке Иглино из многоквартирных домов торчат трубы, из которых стекают коммунальные стоки прямо на асфальт, а затем с обочины они собираются в не просыхающие бескрайние лужи с нестерпимым запахом.

— Возможно, отходы из домов перестали вывозить после того, как выросла оплата за жилищно-бытовые услуги, — гадают иглинцы, которым ежедневно приходится ходить мимо этого безобразия, водить детей в школу.

Несколько домов вообще стоят в непосредственной близости от «фекальных озер», их жильцы давно уже не рискуют открывать окна и выходить во двор.

Как выяснилось, у многоквартирных домов нет управляющих компаний, так что спрашивать за вонючие стоки, растекающиеся по поселку, фактически не с кого.

Глава Иглинского района Николай Самойленко считает, что решить вопрос можно только путем строительства очистных сооружений, о чем он и сообщил журналисту Николаю Бажину. Он обещал выехать на место и посмотреть, что там происходит. Однако мы подозреваем, что этого не случилось из-за вступившего в действие по всей стране режима полной самоизоляции в связи с угрозой коронавируса. Таким образом теперь, в условиях жесткой экономии, никто не может точно сказать, когда данная проблема может быть решена, и вообще, будет ли ею кто-нибудь хоть когда-нибудь заниматься.

Тем временем население переживает, что если не коронавирус, то еще какие-либо опасные инфекции из-за этих антисанитарных условий вот-вот могут охватить весь район.

Стоит отметить, что у этого случая есть некая предыстория, которая связана с закрытием незаконной свалки в Иглино в ноябре прошлого года. Вопрос с вывозом отходов в районе также является одним из самых серьезных, и на его решение у местных властей явно не хватает ни времени, ни сил, ни желания.

Несколько местных предпринимателей готовы были вложить свои средства в строительство модульных очистных сооружений, однако договориться с администрацией (а точнее опять всё с тем же заместителем главы муниципалитета Павлом Красновым) так и не удалось.

— Мы предпринимали попытки в рамках действующего законодательства выкупить земельный участок, отмежевать его, спроектировать на нем объект. Был инвестор, готовый принять участие в строительстве. Речь шла о выделении им 15 млн рублей. Но администрации района не нужны инвестиции, не нужны новые рабочие места и нам отказали в реализации проекта. Сейчас мы подаем заявление в Арбитражный суд, чтобы выяснить, кто в данной ситуации прав, — сообщил предприниматель Ильшат Ахмадуллин.

Совет по правам человека при главе РБ намеревался взять данную тему под свой контроль.