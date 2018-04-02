Пропавший бюллетень на выборах в Уфе объяснили «человеческим фактором»

Председатель УИК № 175 подаст в отставку, а материалы по жалобе журналиста рассмотрит прокуратура.

Эта новость для журналиста Дарьи Кучеренко стала довольно неожиданной. Дело в том, что ей трижды отказывали в удовлетворении ее жалобы, последний отказ она получила 29 марта. И только сегодня утром она получила уведомление о другом решении по ее делу, которую ТИК Ленинского района вынесла 30 марта в 16 часов местного времени.

Дарья Кучеренко 18 марта провела эксперимент: сделала свой бюллетень недействительным, поставив галочку напротив нескольких кандидатов. В понедельник, 19 марта, увидела, что в официальных итогах выборов на ее участке № 175 в графе «недействительные бюллетени» стоит ноль. И решила, что ее голос учли неправильно.

И действительно – странно как-то получается, пришел человек – испортил бюллетень, а его голос не учли. Зачем, спрашивается?

В комиссиях (УИК № 175) и ТИК Ленинского района Уфы трижды не признавали сам факт нарушения. Хотя, по словам Дарьи Кучеренко, она предоставляла и фотографии своего бюллетеня, а на одном из разбирательств 29 марта один из членов УИК фактически признался в нарушении.

- Почему вы не обратили внимание на эти слова о том, что один недействительный бюллетень взяли и погасили? – задала вопрос журналист «Эха».

- Мы обратили внимание. Поэтому и поручили рабочей группе разобраться с этим, - ответила ей женщина, активно защищавшая позиции избиркома.

В итоге, по объяснениям членов УИК и ТИК, все дело было – в человеческом факторе. Бюллетень Дарьи Кучеренко, якобы, был недействительным один, его отложили в сторону, а потом – погасили (отправили в пачку с невыданными бюллетенями– прим.), и его как будто бы и не стало.

Нет бюллетеня – нет проблем?

- Если вы заинтересованы в объективном разбирательстве, то вы должны посмотреть видеозаписи с вебкамер, сделанные в день выборов, - настаивала Дарья Кучеренко.

Тут не выдержал зампредседателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов:

- Не было запроса в установленном порядке. Члены УИК признали ошибку. Посмотрите постановление ЦИК России от 20 декабря 2017 года, там есть порядок выдачи видеозаписей.

- Я не вижу проблем, и прокуратура может запросить, давайте посмотрим, - откликнулся Евгений Шевченко.

Правда, никто так и не смог толком пояснить Дарье, что она не так сделала при оформлении запроса о выдаче ей видеозаписи. Либо это осталось за рамками прямой трансляции заседания ТИК, которую вел журналист Стас Михайлов.

Как надо работать с жалобами избирателей

- Дважды мы сегодня увидели одну и ту же картину, - поделился своими наблюдениями член ЦИК Башкирии с правом совещательного голоса Артур Асафьев. – Избирателям отказывают в удовлетворении их жалоб, ЦИК Башкирии в курсе, а как только в дело вмешивается ЦИК России, ситуация тут же меняется. В течение суток буквально.

- Это я называю «переобувание в прыжке», и хочется, чтобы ответственность, хотя бы дисциплинарную, понесли и члены ТИК, и ЦИК Башкирии, - сказал Артур Асафьев, участник выборных процессов с 1984 года.

- Никто никого не покрывает, - почти повторил слова Путина Евгений Шевченко. – В Зилаире же разобрались, там председатель УИК проголосовал дважды: за себя и за сына.

Вообще, выборы стали чище, если судить по количеству обращений. По словам Шевченко, по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года жалоб стало в разы меньше.

- Вспомним Дему, с которой мы полгода разбирались, - сказал Евгений Шевченко. - Там же глава района досрочно ушел на пенсию, если я не ошибаюсь. При слове «Дёма» я просыпаюсь в холодном поту.

После завершения разбирательства к Шевченко подошел журналист Руслан Валиев и пожаловался на то, как к нему отнеслись в избирательных комиссиях, после того как он вынес свой бюллетень с выборов и не обнаружил его в графе «утраченные» (там тоже стоял ноль). Мол, не умеют в избиркомах признавать собственные ошибки.