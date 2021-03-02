Сергей Катырин избран президентом ТПП на пять лет

В минувшую пятницу, 26 февраля, состоялся восьмой съезд Торгово-промышленной палаты России. На совещании подвели итоги работы организации за прошедшие пять лет и определи задачи на предстоящую пятилетку, сообщает Inkazan.ru.

Приоритетным для Палаты является законотворческая деятельность. Кроме того, ТПП занимается поддержкой российских экспортеров на международных рынках. Как заявил президент организации Сергей Катырин, задачей является продвижение российского бизнеса и отстаивание его интересов. Он также добавил, что ТПП организовала 60 центров примирения в регионах России. На съезде выбрали новый руководящий состав Палаты, а также единогласным решение Сергей Катырин вновь был назначен на пост президента. Как отметил глава ТПП Воронежской области Юрий Гончаров, при Катырине роль организации выросла. Президент Палаты заявил о необходимости антикризисной работы по поддержке российских предпринимателей, развитии цифровых сервисов и услуг, а также работе в формате онлайн. В настоящее время в России работают 178 региональных и муниципальных ТПП.

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