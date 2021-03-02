Сергей Греков объявил о кадровых изменениях в администрации Уфы

Эдуард Нагаев назначен начальником управления капитального строительства. Ранее, в том числе, он работа в министерстве природопользования и экологии. Как отметил Сергей Греков, Нагаев имеет большой опыт в инженерно-технических и финансово-экономических вопросах.
Управление по физической культуре и спорту возглавил Егор Сорокин. Он является неоднократным чемпионом России, а также призером чемпионатов Европы и Кубка мира. Ранее он работал ио начальника управления.
Мэр Уфы пожелал новым руководителям удачи в работе.