В Уфе власти планируют учредить новую компанию по благоустройству города

Известно, что помимо благоустройства компания будет обслуживать и содержать иллюминации и подсветки фасадов жилых многоквартирных зданий города. Также «Моя Уфа» будет содержать незаселенные дома и муниципальный фонд, где на данный момент никто не проживает.