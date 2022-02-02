В Уфе власти планируют учредить новую компанию по благоустройству города

В Уфе власти планируют учредить новую компанию по благоустройству города
В Уфе власти планируют учредить новую компанию по благоустройству города
Сегодня, 16:38ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Новая компания будет обслуживать и содержать иллюминации и подсветки фасадов жилых многоквартирных зданий города. Учредителем выступит администрация города.

В Уфе власти города хотят создать новую компанию ООО «Моя Уфа», в обязанности которой будет входить благоустройство территорий. Как сообщает «РБК-Уфа», данный вопрос будет рассматриваться на заседании горсовета, которое пройдет 16 февраля.

Известно, что помимо благоустройства компания будет обслуживать и содержать иллюминации и подсветки фасадов жилых многоквартирных зданий города. Также «Моя Уфа» будет содержать незаселенные дома и муниципальный фонд, где на данный момент никто не проживает.

В материалах к заседанию сообщается, что администрация Уфы выступит учредителем нового общества с ограниченной ответственностью «Моя Уфа».

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