Посол России в КНР рассказал об увеличении числа расчетов в национальных валютах

Посол России в КНР рассказал об увеличении числа расчетов в национальных валютах
Посол России в КНР рассказал об увеличении числа расчетов в национальных валютах
Вчера, 23:37ПолитикаФото: pxhere.com
Российский посол в КНР Андрей Денисов сообщил, что Москва и Пекин из-за санкций стали активнее использовать взаимные расчеты в национальных валютах.

Денисов рассказал, что санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты международных отношений. Например, на банковские расчеты, добавил посол. Об этом сообщает издание RT.

Он пояснил, что компаниям Китая сложно переводить деньги российскому банку, если он находится под санкциями.

«Поэтому неслучайно в последние годы мы всё больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчетах по внешнеторговым операциям», — рассказал посол.

Главное таможенное управление КНР обнародовало статистику, что взаимный товарооборот двух стран по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил беспрецедентные $146,887 миллиардов.

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