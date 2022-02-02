Посол РФ в США: Заявления Псаки о «захвате» Россией других стран безосновательны

Посол РФ в США: Заявления Псаки о «захвате» Россией других стран безосновательны
Посол РФ в США: Заявления Псаки о «захвате» Россией других стран безосновательны
Сегодня, 01:29ПолитикаФото: фрагмент видео
Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила о том, что Россия якобы захватывает другие государства. Подобные обвинения посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал безосновательными.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия, в отличии от Соединенных штатов Америки, придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран, информирует RT.

«Обвинения в наш адрес в „захвате“ других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — прокомментировал Анатолий Антонов.

Российский посол в качестве примеров напомнил об американской политике в отношении Ирака, Югославии, Сирии, Ливии и Афганистана.

Ранее в Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН заметили, что усилия Вашингтона представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными.

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