В Уфе по решению суда заключен под стражу глава Минстроя Башкирии

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Следственные действия начались в рамках уголовного дела по строительству объекта в 2017 году очистных сооружений. По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений, однако объект не был готов к эксплуатации. Общая сумма контракта составила более 95 миллионов рублей. Напомним, ранее Mkset выяснил, что начальная цена контракта составляла 57 млн рублей. Поставщик был определен 27 ноября 2016 года. Управление капстроительства заключило контракт с ООО «А-Строй», которая предложила выполнить работы за 56 млн 715 тысяч рублей. На эту сумму компания до 31 декабря 2017 года поставила оборудование комплекса очистки сточных вод. Правда, произошло это с двухнедельной задержкой – об этом сообщается в претензии Управления капстроительства, подписанной начальником Рамзилем Кучарбаевым в марте 2017 года.

