По примеру Навального: за что в Башкирии меняли условный срок на реальный

Бывает так, что подсудимый в попытках признать себя невиновным или смягчить приговор в конечном счете его усугубляет. Так было в 2015 году, когда бывшему депутату Красноярского сельсовета за совершение смертельной аварии заменили условный срок на реальный. Суд установил, что пьяный депутат в 2013 году на элитной иномарке Toyota Land Cruiser Prado ехал по деревне Мударисово со скоростью 110 километров в час. На повороте депутат потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. Мужчина, который находился за рулем, погиб на месте аварии.