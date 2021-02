По примеру Навального: за что в Башкирии меняли условный срок на реальный

Сегодня, 2 февраля, московский Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному и назначению ему реального срока. Мы собрали истории последних лет, когда в Башкирии подсудимым меняли условный срок на реальный

Алексей Навальный был осужден в конце 2014 года по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» и приговорен к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет и возложением ряда обязанностей на период испытательного срока, в том числе — своевременно являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Напомним, Генпрокуратура поддержала ходатайство ФСИН о пересмотре наказания Навальному из-за неоднократных нарушений во время исполнения испытательного срока, который должен был завершиться до 29 декабря 2020 года. Однако из-за нахождения на лечении в Германии Алексей Навальный не явился на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 года. Это и стало основанием для объявления его в розыск и задержании сразу по прилету в Россию. Редакция Mkset решила вспомнить случаи в Башкирии, когда условный срок меняли на реальный и почему. Погуляли и хватит Судя по сводкам новостей за последние годы, замена наказаний условного на реальное не является редкостью. Однако чаще всего причиной ужесточения приговора становится именно инициатива прокуратуры. Так, в 2015 году прокуратура ужесточила наказание приговоренному к условному заключению бывшему следователю, которого обвинили в мошенничестве. Следователь, находясь при исполнении, уговорил арестованного по подозрению в убийстве мужчину подписать доверенность на квартиру, после чего продал недвижимость и присвоил себе около двух миллионов рублей. Помимо этого, следователь со своими сообщниками пытались незаконно присвоить себе квартиры умерших уфимцев. Они вклеили фотографию сообщника в паспорт скончавшегося мужчины и оформили фиктивный договор о продаже квартиры, якобы, сотруднику следственного комитета. После этого виновные зарегистрировали право собственности на квартиру в Росреестре. Октябрьский районный суд Уфы приговорил мошенников к условному лишению свободы на срок от 2 до 5 лет. Однако прокуратура республики обжаловала приговор районного суда в связи с мягкостью назначенного бывшему следователю наказания. Верховный суд республики согласился с доводами прокурора о необоснованности условного осуждения и приговорил бывшего следователя к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще один случай произошел в 2018 году. Жителя Башкирии осудили на 3,5 года условного срока с испытательным сроком на 3 года за избиение своей сожительницы. Тогда женщина получила сильную травму головы и долго проходила лечение в больнице. Прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким по причине того, что мужчина ранее уже сидел в тюрьме, а значит на условном сроке он вряд ли встанет на путь исправления. Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и отменил условное осуждение, приговорив мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Бывает так, что подсудимый в попытках признать себя невиновным или смягчить приговор в конечном счете его усугубляет. Так было в 2015 году, когда бывшему депутату Красноярского сельсовета за совершение смертельной аварии заменили условный срок на реальный. Суд установил, что пьяный депутат в 2013 году на элитной иномарке Toyota Land Cruiser Prado ехал по деревне Мударисово со скоростью 110 километров в час. На повороте депутат потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. Мужчина, который находился за рулем, погиб на месте аварии. Сначала суд приговорил депутата к условному заключению сроком на пять лет и испытательным сроком на четыре года. Мужчина посчитал для себя такое наказание чересчур жестким и подал апелляцию. Там уже суд вообще отменил условное наказание и перевел срок заключения в реальный. После отбытия наказания в колонии-поселении депутат еще три года не сможет управлять транспортными средствами. Более того, суд приказал ему выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего в размере одного миллиона рублей. Мнение адвоката По словам уфимского адвоката по уголовным делам Айдара Хызырова, сменить условный срок на реальный чаще всего получается в двух случаях: если осужденный систематически не исполняет наложенные на него судом обязанности, например, не приходит отмечаться, как в случае с Алексеем Навальным, или если осужденный в течение испытательного срока неоднократно нарушает общественный порядок. Другими словами, привлекается к административной ответственности. К примеру, если человека приговорили к 3 годам условного заключения и 2 годам испытательного срока, и через 1,5 года он совершил несколько административных правонарушений, оставшийся срок, вероятнее всего, он проведет уже в тюрьме. А если было совершено новое уголовное преступление, срок условного наказания может не только превратиться в реальный, но и увеличиться. — Если условно осужденный в течение испытательного срока совершил тяжкое или особо тяжкое умышленное преступление, суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по совокупности приговоров: по старому приговору условный срок превращается в реальный, плюс новый срок за новое преступление. При этом окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного новое преступление, так и не отбытой части наказания по предыдущему приговору суда, — пояснил адвокат.

