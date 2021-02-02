СК оценил ущерб по делу главы Минстроя Башкирии на сумму более 95 млн рублей

Напомним, вчера стало известно о проведении обысков в министерстве строительства. Правительство Башкирии сообщило, что это связано со строительством очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. Позже в СМИ появилась информация о задержании Кучарбаева. Отметим, что на должность министра строительства Башкирии он был назначен два месяца назад — 3 декабря 2020 года.