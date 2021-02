СК оценил ущерб по делу главы Минстроя Башкирии на сумму более 95 млн рублей

Главе министерства строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственное управление СКР по Башкирии рассказало подробности дела.

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт о завершении строительства очистных сооружений, однако объект не был готов к эксплуатации. Общая сумма контракта составило более 95 миллионов рублей. На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования, сообщает пресс-служба Следкома. Таким образом, Рамзиль Кучарбаев нанес ущерб бюджету республики на сумму свыше 95 миллионов рублей. В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства дела, а также иных лиц, причастных к этому делу. Напомним, вчера стало известно о проведении обысков в министерстве строительства. Правительство Башкирии сообщило, что это связано со строительством очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. Позже в СМИ появилась информация о задержании Кучарбаева. Отметим, что на должность министра строительства Башкирии он был назначен два месяца назад — 3 декабря 2020 года.

