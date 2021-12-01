В законе Башкирии пропишут работу волонтеров в случае ЧС

В законе Башкирии пропишут работу волонтеров в случае ЧС
В законе Башкирии пропишут работу волонтеров в случае ЧС
Сегодня, 10:46ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Волонтеры будут претендовать на выдачу спецодежды, питания, жилья, психологическую и реабилитационную помощь. По мнению властей, такой закон должен будет защитить добровольцев.

В Башкирии депутаты Госсобрания планируют изменить закон о благотворительной и добровольческой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент документ принят в первом чтении. Приоритетные направления в законе - это защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на воде.

Решение обновить закон было принято после летних пожаров в 2021 году, когда добровольцы в регионе вместе с пожарными тушили лес. Депутаты считают, что подобная помощь несет высокие риски, именно поэтому такой труд должен быть защищен законом.

Волонтеры будут претендовать на выдачу спецодежды и оборудования, питания, размещения и трансфера до места назначения. Также им предоставят страхования жизни, психологическую и реабилитационную помощь.

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