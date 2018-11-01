Смена глав администраций в Башкирии: Она будет, но коснется немногих - источник

Изменения в составе глав муниципалитетов до нового года будут, но они не будут множественными, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. Об этом говорилось сегодня на семинаре глав администраций городов и районов в Уфе, который был организован по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова.