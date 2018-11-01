Смена глав администраций в Башкирии: Она будет, но коснется немногих - источник
Сегодня, 22:05ПолитикаРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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Сегодня в Уфе прошел семинар глав администраций городов и районов республики.
Изменения в составе глав муниципалитетов до нового года будут, но они не будут множественными, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. Об этом говорилось сегодня на семинаре глав администраций городов и районов в Уфе, который был организован по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова.
- Решения будут приниматься на основе анализа показателей работы, которая сейчас проводится, - передал источник слова, обращенные к главам муниципалитетов. - Все показатели работы будут подробно анализироваться, и только после этого могут приниматься кадровые решения.
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