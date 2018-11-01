Песков дал комментарии по контрмерам на санкции со стороны Украины
Россия не выступала инициатором введения санкций по отношению к Украине, эти меры стали ответом на действия Киева. Об этом в четверг 1 ноября заявил секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что дело не в позиции Кремля. Был указ президента. И в соответствии с этим документом правительство разработало данные меры, сообщает газета «Известия».
Кроме этого, Дмитрий Песков пояснил, по какой причине в список ограничений не включили главу Украины Петра Порошенко. Он сказал, что главы государства традиционно не включаются в санкционные списки и назвал такую ситуацию «запредельным шагом».
Еще представитель Кремля не исключил, что РФ может пойти на отмену ограничений, если Украина сделает аналогичное первой. Песков подчеркнул, что этого нельзя исключать, если в ближайшей перспективе настанет момент, когда начнут принимать меры для деэскалации отношений.
Также пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что санкции вводились неоднократно и в отношении компаний, и в отношении физических лиц из России. Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем отношения нормализуются, но пока этого не происходит.