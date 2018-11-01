Песков дал комментарии по контрмерам на санкции со стороны Украины

Он подчеркнул, что дело не в позиции Кремля. Был указ президента. И в соответствии с этим документом правительство разработало данные меры, сообщает газета «Известия».

Кроме этого, Дмитрий Песков пояснил, по какой причине в список ограничений не включили главу Украины Петра Порошенко. Он сказал, что главы государства традиционно не включаются в санкционные списки и назвал такую ситуацию «запредельным шагом».

Еще представитель Кремля не исключил, что РФ может пойти на отмену ограничений, если Украина сделает аналогичное первой. Песков подчеркнул, что этого нельзя исключать, если в ближайшей перспективе настанет момент, когда начнут принимать меры для деэскалации отношений.