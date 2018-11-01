Многоликий Дамир Мугинов: В искусстве делать деньги бизнесмен превзошел многих

Дамир Мугинов в последние годы стал одним из самых одиозных фигур в деловом мире Башкирии. Компаньон сбежавшего олигарха Иосифа Рутмана и инвестор строительства гостиницы «Холидей Инн» в Уфе, теневой бизнесмен и меценат – вот неполный перечень разнокалиберных эпитетов, которые в последние годы звучали на разных уровнях в адрес Дамира Мугинова. Медиакорсеть проанализировала последние новости об этом человеке.

Мастера оценки

Прежде всего, не может не броситься в глаза, что свою бизнес-империю Дамир Мугинов выстраивал очень продуманно, сперва обеспечив для нее надежный фундамент в виде компаний, которые будут выполнять ключевые функции при устройстве верхних этажей и различного «декора».

Знаковым событием в биографии бизнесмена стало приобретение в свое владение Проектного института «Башкиргражданпроект». База данных «СПАРК-Интерфакс» владеет информацию о том, что нынешний владелец ЗАО «Башкиргражданпроект» Дамир Мугинов несколько лет назад приватизировал данное учреждение, до этого находившееся в муниципальной собственности, на основании оценки, данной ООО «Б.И.Н.-Эксперт». Цена эта составила 50 млн 237 тыс рублей. При том, что проектный институт в 2017 году получил выручку 183 млн 252 тыс рублей, а в прежние годы этот показатель превышал и 200 млн рублей. То есть сумма оценки составила едва ли не четверть от суммы выручки компании, сделав ее поистине выгодным приобретением. Чтобы заполучить право на оценку этого объекта, подрядчик ООО «Б.И.Н.-Эксперт» пошел на беспрецедентный шаг – сбросив цену за свою работу до 3 тыс. рублей.

Связь между Мугиновым и столь вызывающе демпингующим оценщиком легко проследить по следующей схеме, которая имеется в открытом доступе и составлена по результатам анализа данных из базы «СПАРК-Интерфакса».

В случае со зданием уфимского НИИ «Солитон», который не так давно также достался Дамиру Мугинову, судя по документам, опять засветился тот же самый оценщик – ООО «Б.И.Н.-Эксперт». Причем желание выполнить данную работу опять же было настолько велико, что компания в ходе торгов предложила выполнить ее всего за 5 тыс. рублей при начальной стоимости контракта 168 тыс. рублей. В итоге «Солитон» был продан почти за половину стоимости земельного участка, на котором он находился, – 74,5 млн рублей.

В обоих случаях – и с «Башкиргражданпроектом», и с «Солитоном» - оценщик выполнил работу фактически за бесценок, лишь бы получить данные заказы.

Птица высокого полета

28 ноября 2012 года в Уфе был дан официальный старт строительству гостиничного комплекса «Холидей Инн» рядом с комплексом «Гостиный двор». В совещании, посвященном данному событию, тогда приняли участие больше десятка официальных лиц, одним из которых оказался инвестор проекта Дамир Мугинов, выступивший инициатором строительства отеля мирового уровня в Уфе. Этот отель был одним из самых желанных объектов, остро необходимых к саммитам ШОС и БРИКС, намеченным в Уфе на лето 2015 года.

Горожане помнят, что в процессе строительства отеля имела место непонятная пауза, которую власти называли «технической» в 2013 и 2014 годах. Но, как оказалось, она была связана с подковерными играми, в процессе которых Мугинов всеми возможными способами выбивал землю под строительство дорогого жилья. Общественность была резко против появления многоэтажной громадины рядом с таким излюбленным местом отдыха многих горожан, как «Гостиный двор». Но волшебное слово «саммиты» в то время творило чудеса.

– Мугинов заморозил строительство отеля и стал шантажировать мэрию тем, что не завершит гостиницу к саммитам, если ему не дадут участок земли под строительство элитного жилья. Руководство Уфы не захотело скандала и поддержало претензии знатного инвестора. В итоге тому дали участок. Как отель этот объект и вправду сомнительно рентабелен, а апартаменты как элитное жилье должны были хорошо продаться, – рассказал изданию The Moscow Post на условиях анонимности информированный источник в правительстве республики.

Данная информация отчасти проясняет причины, по которым гостинично-жилой комплекс, возведенный Дамиром Мугиновым рядом с уфимским Гостиным двором, оказался вдруг включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов и получил государственную поддержку, чего не удостоились другие инвесторы, строившие гостиницы и апартаменты к саммитам.

Мотивы «дружбы» Дамира Мугинова и властей стали полностью очевидны после недавнего интервью экс-мэра Уфы Ирека Ялалова порталу ProUfu.ru.

- Многие упомянули недобрым словом того же Дамира Мугинова. Я считаю, что его вообще нужно сделать почетным гражданином Уфы. Он вложил в подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 5,5 млрд рублей, построил гостиницу Holiday Inn, реконструировал «Тан», - отметил Ирек Ялалов. - Мугинов эти 5,5 млрд рублей в ближайшие 20 лет точно не вернет. Сейчас невозможно продать даже эти объекты, вы же понимаете, рынка такого нет. Он просто закопал свои деньги в землю.

Однако у контрольных органов своя точка зрения на деятельность Дамира Мугинова.

Перепродажа втридорога недвижимости, приобретенной ранее за полцены и менее, стала отличительной чертой бизнеса Дамира Мугинова.

Так, в 2014 году компания «Тан» совместно с компанией «Финансовые вложения» (обе принадлежат Дамиру Мугинову) воспользовались преимущественным правом выкупа на торгах и приобрели у мэрии Уфы около одного гектара земли в центре города, заплатив всего около 15 миллионов рублей. В январе 2016 года компания продала участок с грифом «для строительства многоквартирных жилых домов» Мугинову за пятнадцать миллионов рублей, а тот весьма оперативно реализовал его одному из столичных застройщиков уже за 140 миллионов рублей. Когда же региональное управление ФАС в июне прошлого года признало администрацию Уфы и Дамира Мугинова участниками сговора с целью получения последним лакомого куска земли, предприниматель обратился в Арбитражный суд с целью снять с себя данные подозрения. Из документов УФАС следовало, что господин Мугинов дал письменное пояснение о том, что покупал участок для его последующей перепродажи «за цену и на условиях по своему усмотрению».

Без политики не обошлось

В июле текущего год в Стерлитамаке прошла выемка документов в офисе управляющей компании «Тау нефтехим», ведающей активами группы «Тау». Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на представителя компании «Тау нефтехим», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии изъяли бухгалтерскую документация за 2015-2017 годы, касающуюся трех основных нефтехимических компаний группы — Стерлитамакского нефтехимического завода, АО «Синтез-каучук» и управляющей компании «Тау-нефтехим». Оперативные мероприятия проводили около 15 сотрудников, приехавших из Уфы. В итоге на двух грузовых автомобилях они увезли 171 мешок с документами.

Представители МВД не поясняли тогда причины проведенных оперативных мероприятий. Но серия критических публикаций в федеральных СМИ о деятельности группы «Тау» позволяет предположить, что они могут быть связаны со скандалом вокруг совладельца группы «Тау», известного российского олигарха Иосифа Рутмана, который к тому моменту уехал из страны. Он владеет данной корпорацией совместно с Дамиром Мугиновым.

Еще в июне СМИ сообщили, что Иосифом Рутман подозревается в выводе средств предприятий в офшоры через фирмы, зарегистрированные в литовском городе Клайпеда. Помимо этого, по данным сайта ufagate, оба бизнесмена – Мугинов и Рутман - засветились в незаконном возмещении в налоговой инспекции акцизных сборов за реализацию подакцизного сырья С5, приобретенного ранее без акцизной ставки, своим же фирмам. Есть информация, что только за один месяц их предприятие выставляло к возмещению в среднем 68 млн рублей.

При этом Дамир Мугинов не спешил последовать примеру своего компаньона и покидать пределы страны, будучи уверен, что сможет использовать свой административный ресурс и договориться с силовиками. Не секрет, что Рутман и Мугинов планировали строительство в Башкирии нового содового производства, способного конкурировать с Башкирской содовой компанией. Это был один из «аргументов», которые приводил в свою пользу экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Но Хамитов с должностью расстался и, соответственно, иссяк и административный ресурс Мугинова.

О том, что новый руководитель региона Радий Хабиров не испытывает благосклонности к бизнес-императору Дамиру Мугинову, говорит хотя бы тот факт, что одним из первых поручений, которые врио главы Башкирии дал подчиненным, стало выяснение обстоятельств фактического прекращения деятельности муниципального застройщика МУП ИСК, которое с 2012 года фактически перешло под контроль лиц, близких к Дамиру Мугинову.

- По моей информации, в прошлом году компания не сдала ни одного квадратного метра жилья. Выясните, с чем это связано, - обратился к представителям Совета безопасности республики Хабиров.

По мнению источника в правительстве, зная привычки Дамира Мугинову, можно с большой долей вероятности предположить, что он планировал уступить МУП ИСК новому собственнику за выгодную цену и потому не старался развивать бизнес.

И это только малая часть деловой жизни одного из самых таинственных представителей башкирской бизнес-элиты. Полное описание его проектов вполне заслуживает романа с продолжением.