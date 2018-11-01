Команда Хабирова: Кто останется в лодке, а кто её покинет

Скажем сразу, на полноценную объективность этот антирейтинг претендовать не может, поскольку основан на сообщениях из открытых источников и на мнениях людей, собеседников Медиакорсети. Это скорее информация к сведению, чем руководство к действию.

Мы пообщалась с политологами и собственными источниками, вспомнили сообщения СМИ и изучили, каковы шансы на отставку по нескольким критериям (опыт, конфликты, близость к новому главе региона, отношения с силовиками).

Министр образования может не усидеть, а глава Стерлитамака останется

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Так считает политолог Дмитрий Михайличенко:

- Очевидно, что важнейший критерий - это принадлежность к команде, которая у Хабирова, действительно, есть. Иными словами, непроверенных людей на высокие должности брать не будут, по крайней мере, на первых порах. Ещё один критерий - профессионализм. Хабиров как управленец - прагматик, и он не будет брать тех, кто не тянет.

Правительство и так в значительной степени обновилось, полагаю, что шансы остаться есть у курирующего сельское хозяйство вице-премьера. Среди министров хамитовской эпохи уверенным в своем положении не может быть никто. По имеющейся у меня информации (на абсолютной верности которой я не настаиваю), министру образования Шафиковой уже недвусмысленно дали понять, что на неё не рассчитывают, однако она решила попробовать зацепиться за должность.

Хотел бы обратить внимание на то, что новый руководитель региона демонстрирует знаки уважения главам муниципалитетов республики. В современной России муниципальная власть фактически имеет мало полномочий. Публично демонстрируемое уважение к главам администраций со стороны Хабирова, на мой взгляд, следствие грядущих выборов. Он будет замахиваться на результат 70-80 %, и здесь без глав не обойтись. На мой взгляд, масштабных кадровых перестановок здесь в ближайшее время ждать не стоит. Отдельно скажу - глава администрации Стерлитамака сохранит свою должность.

Чистки будут серьезными

Фото: Mkset.ru

Таково мнение политолога Аббаса Галлямова:

- Я гадать не люблю. Могу только сказать, что никакого пиетета у Хабирова перед хамитовским наследием нет. Касается это в том числе и кадров. Поэтому чистки будут серьезными.

Наибольший спрос с министров

Фото: Mkset.ru

- Какие нынешние министры скорее всего усидят, а какие вынуждены будут уйти - и по каким критериям это можно определить? – такой вопрос мы задали политологу Дмитрию Казанцеву.

- Полагаю, что новым руководством применяется дифференцированный подход, в рамках которого наибольший спрос идет с чиновников регионального, а не муниципального уровня. Первые напрямую подчинены главе Башкортостана, со вторыми он выстраивает конструктивное партнерство, формируя единую команду, - ответил Дмитрий Казанцев. - По этой причине смена кадров произошла именно в правительстве и республиканской администрации, а не в муниципальной среде.

- В структуре регионального кабмина осталось около половины вице-премьеров, с которыми вероятно Радий Хабиров продолжит свою работу, другая часть – это надежные, проверенные кадры, трудившиеся с ним ранее, - продолжил он. - Что касается обозримого будущего действующих региональных министров, то их судьба может зависеть от слаженности и эффективности работы с курирующими отрасли вице-премьерами, сумеют ли они сработаться или нет - пока не ясно. Иными словами дальнейшее комплектование исполнительных органов власти, вероятно будет проходить в согласовательной форме: мнение профильного вице-премьера – решение врио главы республики.

- Аналогичный вопрос по главам администраций.

- Есть объективные индикаторы, влияющие на кадровые ротации – это показатели эффективности деятельности, проблемное поле, количество жалоб и решаемость тех или иных сложных вопросов, лояльность местного населения. Что касается коррупционных историй, вокруг тех или иных башкирских сити-менеджеров, широко обсуждаемых в СМИ, то их на память было немного.

Субъективный антирейтинг: кто под угрозой отставки

Фото: pixabay.com

Напомним, данный рейтинг не претендует на полную объективность, поскольку основан на информации от собеседников Медиакорсети, к тому же пожелавших остаться неизвестными, и на собственных наблюдениях.

Министры и вице-премьеры

Руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, возраст 49 лет, опыт работы в госвласти – 20 лет, в ранг вице-премьера, руководителя аппарата правительства переведен в 2010 году. Его имя связывают со строительством «Кроношпана» под Уфой, вызвавшим длительные протестные акции, а также с ситуацией в Зауралье, вывозом леса в том числе. Один из возможных кандидатов на отставку.

Полпред РБ, вице-премьер Артур Шайнуров, 52 года, опыт работы в госвласти – 5 лет, в ранге вице-премьера с 2013 года. Подвергся критике Хабирова за слабую работу по привлечению инвестиций, возможный кандидат на отставку.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, 41 год, опыт работы в госвласти – 15 лет, в ранге министра с 2016 года. Отставка возможна в случае провала усилий по росту кооперации в сельском хозяйстве.

Министр экономического развития Сергей Новиков, возраст 41 год, опыт работы в госвласти 19 лет, в ранге министра с 2015 года, за это время прорыва в экономике не случилось, также один из кандидатов на отставку.

Министр природных ресурсов Илдар Хадыев, 53 года, опыт работы в госвласти – 7 лет, в ранге министра с 2012 года, был подвергнут критике Хабировым за выдачу лицензий по добыче природного камня в Зауралье, отставка возможна, если не справится с поручением навести порядок в этой сфере.

Министр образования Гульназ Шафикова, возраст 43 года, опыт работы в госвласти – 3 года, в ранге министра с 2015 года. Получила большой негативный пиар в связи с ошибками в соцсетях на своих страницах, занимала пассивную позицию во время протестной активности из-за языкового вопроса. Возможный кандидат на отставку.

Министр финансов Лилия Истамгалина, 59 лет, опыт работы в госвласти – 34 года, в ранге и.о. министра с 1 октября 2018 года. Отставка возможна, если бюджет в парламенте будет утверждаться со сложностями.

Силовой блок

Фото: Mkset.ru

Последние события в прокуратуре, связанные с задержанием прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, первого заместителя прокурора Олега Горбунова и замначальника управления Артура Шаретдинова, и некоторые другие события позволяют сделать вывод о том, что в республике укрепляется вертикаль власти.

В связи с этим возможны отставки прокурора республики Андрея Назарова, и.о. руководителя СУ СК РФ по РБ Руслана Султанова, главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова и секретаря межведомственного Совета общественной безопасности Алексея Касьянова.

Главы муниципалитетов

Фото: Mkset.ru

1 ноября в Уфе запланирован семинар-совещание глав администраций городов и районов республики. Вполне вероятно, что некоторые главы напишут заявление о добровольной отставке. Возможно, повторится вариант, когда все они сделают это, а Радий Хабиров ряд отставок примет, а большинство глав оставит на своих местах.

Из-за криминала (наличия возбужденных уголовных дел или дел, переданных в суд), а также по другим причинам могут уйти в отставку следующие главы:

Глава администрации Хайбуллинского района Раил Ибрагимов (в суде рассматривается дело о злоупотреблении должностными полномочиями, дорожники проложили асфальт к его дому, он не заплатил),

Глава администрации Гафурийского района Рамиль Бухаров (в суде рассматривается дело о предоставлении его матери квартиры в Красноусольске),

Глава администрации Нефтекамска Рашит Давлетов (возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, предоставил квартиру замначальника полиции),

Глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков (возбуждалось уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении квартир детям-сиротам, также на слуху конфликт в Темясово из-за разработки карьера)

Глава администрации Краснокамского района Разиф Гильмуллин (арестован 19 августа по обвинению в получении взятки),

Глава администрации Благовещенска Рустам Бадыкшанов и глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов (жители Благовещенска выражают недовольство их руководством по разным причинам, включая сращивание с бизнесом и плохое управление городом)

Глава администрации Кумертау Владимир Беляев (на слуху история с «закошмариванием» строителя Захарова, в том числе и долги за свой собственный дом)

Глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев (на слуху истории с постепенным сокращением поголовья скота крупной агрофирмы «Байрамгул» и других сельхозпредприятий).

Вместо выводов

Разумеется, глава администрации Кумертау Владимир Беляев имеет шанс сохраниться, так как формально соответствует принципу открытости, активен в соцсетях и молод. Очевидно также, что помимо явных «залётов», в расчет будут приниматься также результаты выборов Президента России весной и депутатов Госсобрания осенью, поскольку главам предстоит обеспечить качественное и чистое перед Кремлём голосование «за» кандидатуру врио. И этот список может расшириться.

Особенно опасны для глав районов «видеозалёты» с признаками байства, очевидно, что локальная системная оппозиция будет охотиться с мобильными телефонами в руках за районным начальством, чтобы уличить его в разнузданном поведении и неуважительном отношении к гражданам и их повседневным нуждам. Напомним, что Радий Хабиров с самого первого дня объявил войну подобным проявлениям.

В любом случае, привычного «договора»: мы тебе - выборы, ты нам — районный «суверенитет» и неприкосновенность, с Хабировым навряд ли удастся заключить главам.

В ретроспективе проглядываются серийные «бунты райсоветов», которые, осознав свою силу, торпедировали назначенцев хамитовской администрации, очевидно, в интересах контрэлит. Как, например, это было в Нефтекамске.