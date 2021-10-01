Россия начала поставлять газ Венгрии в обход Украины

Российская сторона теперь поставляет «голубое» топливо, обходя Украину, пишут корреспонденты информационного портала RT.
Сырье следует через Юго-Восточную Европу и через «Балканский поток» — это газопровод, продолживший «Турецкий поток». Контракт российского «Газпрома» с Венгрией действует до конца 2036 года.
Украинское Министерство иностранных дел выступило с заявлением о том, что страна намерена обратиться за помощью к Еврокомиссии (ЕК). Там оценят, соответствует ли газовое соглашение сторон действующему в Европе законодательству в энергетической отрасли.
Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, в свою очередь, о том, что Украина не имеет совершенно никакого отношения к договоренностям властей Венгрии.
Официальный представитель ЕК Тим Макфи констатировал, что европейские эксперты уже занимаются изучением контракта российского «Газпрома» с Венгрией.