«Нафтогаз» признал отсутствие нарушений контракта со стороны «Газпрома»

Официальный представитель украинского «Нафтогаза» акцентировал внимание на том, что «Газпром» обладает таким правом на основании контракта. Компания может не подавать сырье для транзита через забронированные мощности, однако, оплачивать их. Речь идет в данном случае о принципе «качай или плати», пояснил Витренко.