«Нафтогаз» признал отсутствие нарушений контракта со стороны «Газпрома»

«Нафтогаз» признал отсутствие нарушений контракта со стороны «Газпрома»

«Нафтогаз» признал отсутствие нарушений контракта со стороны «Газпрома»

Вчера, 19:57
Политика
Фото: pxhere.com
Руководитель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко проинформировал о том, что «Газпром» вправе прекращать физический газовый транзит через Украину.

Из заявления Витренко следует, что этот момент предусмотрен положениями действующего между сторонами контракта. Об этом пишут корреспонденты информационного портала RT.

В сообщении, появившемся в аккаунте Юрия Витренко в соцсети Facebook, говорится: российский концерн «Газпром» остановил транзит сырья через Венгрию и Украину, невзирая на тот факт, что для него были забронированы мощности.

Официальный представитель украинского «Нафтогаза» акцентировал внимание на том, что «Газпром» обладает таким правом на основании контракта. Компания может не подавать сырье для транзита через забронированные мощности, однако, оплачивать их. Речь идет в данном случае о принципе «качай или плати», пояснил Витренко.

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