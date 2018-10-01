В Уфе открылся Всероссийский форум «серебряных» добровольцев
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на его открытии.
Сегодня в уфимском Конгресс-холле начал работу III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. В панельной дискуссии «Активное долголетие в России: счастливый человек – счастливая страна!» принял участие глава региона, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
В Башкирии, по словам Рустэма Хамитова, проживают почти 800 тысяч граждан пожилого возраста.
- Многие из них нуждаются в помощи, поддержке, внимании, - отметил Рустэм Хамитов. - Это хорошо знают, понимают в первую очередь те, кто сами перешагнули 60-летний рубеж.
Сегодня добровольчеством в республике занимаются более 26 тысяч волонтеров, в том числе «серебряного» возраста. В республике создан «Дом серебряного волонтера».
Рустэм Хамитов поблагодарил ветеранов за их активную жизненную позицию:
- Наши ветераны-добровольцы активно участвуют в федеральных программах и конкурсах. Причём солидный возраст – не помеха для победы в них. 90-летний волонтёр Андрей Васильевич Ширяев занял второе место на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев в 2017 году с проектом «Урок мужества, совмещённый с Уроком письма». Другой волонтер «серебряного» возраста Екатерина Александровна Савельева выиграла грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также стала лауреатом Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017». Сегодня они находятся здесь, в зале. Огромная вам благодарность!