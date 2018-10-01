В Уфе открылся Всероссийский форум «серебряных» добровольцев

Сегодня в уфимском Конгресс-холле начал работу III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. В панельной дискуссии «Активное долголетие в России: счастливый человек – счастливая страна!» принял участие глава региона, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

В Башкирии, по словам Рустэма Хамитова, проживают почти 800 тысяч граждан пожилого возраста.

- Многие из них нуждаются в помощи, поддержке, внимании, - отметил Рустэм Хамитов. - Это хорошо знают, понимают в первую очередь те, кто сами перешагнули 60-летний рубеж.

Сегодня добровольчеством в республике занимаются более 26 тысяч волонтеров, в том числе «серебряного» возраста. В республике создан «Дом серебряного волонтера».

Рустэм Хамитов поблагодарил ветеранов за их активную жизненную позицию: