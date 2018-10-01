Рустэм Марданов: В Башкирии сохраняется естественная убыль населения

За январь-август, по словам премьер-министра, родилось 31 740 человек, а умерло 34 456.

- Сохраняется естественная убыль населения - 2707 человек, - констатировал Рустэм Марданов, - это несколько выше, чем в прошлом году. Хотя в этом году мы должны были выйти на положительную динамику.