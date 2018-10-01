Рустэм Хамитов рассказал о новых кадрах в правительстве Башкирии после выборов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на оперативном совещании в правительстве рассказал о кадровых изменениях в его составе. Кадровые перестановки стали неизбежны после выборов в башкирский парламент, так как ряд членов правительства были избраны депутатами.

О некоторых назначениях стало известно в конце прошедшей недели. Рустэм Хамитов представил участникам оперативного совещания Фанзиля Чингизова, который был назначен вице-премьером (взамен Николая Хорошилова, теперь депутата).

Также был представлен новый министр молодёжной политики и спорта Руслан Хабибов (взамен ушедшего в парламент Андрея Иванюты).

Исполнять обязанности министра финансов республики будет заместитель министра Лира Игтисамова, а министра жилищно-коммунального хозяйства – первый заместитель Владислав Туманин. Они заменили своих коллег, перешедших в законодательную ветвь власти – Риду Субханкулову и Сергея Афонина.

Кроме того, кадровые изменения в связи с состоявшимися выборами в Госсобрание РБ произойдут в ряде муниципалитетов. Конкурсные процедуры по выбору глав администрации пройдут в Абзелиловском, Зианчуринском районах и Уфе. Главы администраций этих муниципалитетов тоже стали депутатами Госсобрания РБ. А после назначения Фанзиля Чингизова вице-премьером должен пройти конкурс и на должность главы администрации Кармаскалинского района.