Ростислав Мурзагулов покинул пост заместителя мэра Красногороска
Об этом стало известно сегодня, 1 октября.
Сегодня, 1 октября, замглавы Красногорска Ростислав Мурзагулов решил оставить должность и сконцентрироваться на работе депутатом. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.
- Спасибо красногорцам, проголосовавшим за старт моей политической карьеры, - написал Ростислав Мурзагулов. - С сегодняшнего дня работаю только депутатом. Я честно пытался делать все возможное с позиции зама мэра. Но понял, что тут, как в том советском анекдоте - нужно править систему. Чем и займусь в меру сил и антирадикальных убеждений.
Напомним, Ростислав Мурзагулов занял должность заместителя мэра Красногорска в апреле 2017 года. Жители Башкирии знают его как автора книги о Муртазе Рахимове «Бабай всея Руси» и политического обозревателя. В свое время работал замглавы администрации Башкирии, экспертом ООН, доцентом БГУ, ведущим новостей «Первого канала». Участвовал в избирательных кампаниях, отвечал за продвижение правительственных реформ, был политконсультантом у различных партий, предпринимателей, госструктур, политических и общественных деятелей.