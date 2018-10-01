Ростислав Мурзагулов покинул пост заместителя мэра Красногороска

Сегодня, 1 октября, замглавы Красногорска Ростислав Мурзагулов решил оставить должность и сконцентрироваться на работе депутатом. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

- Спасибо красногорцам, проголосовавшим за старт моей политической карьеры, - написал Ростислав Мурзагулов. - С сегодняшнего дня работаю только депутатом. Я честно пытался делать все возможное с позиции зама мэра. Но понял, что тут, как в том советском анекдоте - нужно править систему. Чем и займусь в меру сил и антирадикальных убеждений.