Греф призвал команду Сбера мобилизовать все силы для реализации «путинских» выплат

Греф призвал команду Сбера мобилизовать все силы для реализации «путинских» выплат
Греф призвал команду Сбера мобилизовать все силы для реализации «путинских» выплат
Вчера, 22:02ПолитикаФото: фрагмент видео
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф направил письменные обращения к своим сотрудникам. Он призвал персонал компании сделать все возможное для того, чтобы без максимального внимания не остался ни один пенсионер.

Герман Греф прокомментировал указ Владимира Путина о единовременных денежных выплатах (ЕДВ) в размере 10 000 рублей. Речь идет о масштабной акции и важной социальной миссии, пишет kp.ru.

Основной задачей сотрудников Сбербанка является оказание должного внимания всем пенсионерам. Без участия не должен остаться никто, подчеркнул Герман Греф. Он предупредил о предстоящем повышении нагрузки на структурные подразделения банковской организации.

По словам Грефа, нагрузка вырастет уже в течение ближайших нескольких дней. Коллектив должен мобилизовать все силы и с высокой ответственностью подходить к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Сотрудников Сбербанка призвали обеспечить каждому клиенту возможность в любой момент получить свои деньги. По словам Германа Грефа, крупнейший банк страны стал в последнее время еще более сплоченным, а его команда – сильнее.

«Сегодня мы можем на деле показать, что умеем мобилизовать все свои ресурсы во благо страны и людей. Что мы способны принимать столь масштабные вызовы и справляться с ними», - заверил Греф.

По словам эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, дело здесь не в размерах начисляемых сумм, а в высочайшем уровне операционной функции (отделения, кассы, банкоматы). Он не сомневается в том, что Сберу успешно удастся справиться со стоящей перед ним задачей. Специалист напомнил о том, что речь идет не о первых ЕДВ с момента начала пандемии коронавируса, и никаких проблем не возникало.

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